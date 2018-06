Kleine grüne Oasen laden ein

Von Vielfalt angetan





Landschaft inklusive





Buttenheim

Gunzendorf

Eröffnung

Der Tag der offenen Gartentür wurde im Jahr 2000 erstmals bayernweit durchgeführt. Seitdem wird er über die Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände des Landesverbandes für Gartenbau in Zusammenarbeit mit den Gartenbauzentren in Bayern und den Kreisfachberatern an den Landratsämtern organisiert. Knapp 400 Gartenbesitzer öffnen in diesem Jahr ihre Gärten. Neben vielen Anregungen bietet sich sicherlich auch die Gelegenheit zum "Fachsimpeln" und zum Gedankenaustausch.Im Landkreis Bamberg laden 13 Gartenbesitzer in Buttenheim und in Gunzendorf zum Besuch in ihre ganz unterschiedlich gestalteten Gärten ein. So können die Buttenheimer im Jubiläumsjahr 2018 auch ihren "grünen Daumen" der Öffentlichkeit präsentieren. Betreut wird die Veranstaltung von Alexandra Klemisch und Claudia Kühnel, den Kreisfachberaterinnen für Gartenkultur und Landschaftspflege am Landratsamt Bamberg.Die beiden Obst- und Gartenbauvereine Buttenheim und Gunzendorf waren der entscheidende Motor für die Durchführung und Vorbereitung des Tags der offenen Gartentür. Durch ihre Kontakte vor Ort konnten die Vorständinnen Sibylle Kaiser (Buttenheim) und Doris Postler (Gunzendorf) bei der Organisation und der Auswahl der Gärten wichtige Anregungen geben. Außerdem bieten am Veranstaltungs-Sonntag beide Vereine Kaffee und Kuchen an.Alexandra Klemisch zeigte sich bei einem Vorabtermin sehr angetan von der Vielfalt der Gärten. Für sie ist es weniger wichtig, dass der Rasen exakt geschnitten ist, sondern sie freut sich über die vielen Ideen der Gartenbesitzer und auf welche unterschiedliche Art und Weise kleine grünen Oasen entstanden sind. Eine blühende Esskastanie, eine Mangolie als Hausbaum, ein begrünter Carport und ein Bobbycar, das zum dekorativen Gartenobjekt im Vorgarten wird - all das können die Besucher am kommenden Sonntag entdecken und bestaunen.Ganz gleich, ob es nun ein traditioneller Bauerngarten, ein liebevoll gestalteter Vorgarten oder ein bienenfreundlicher Garten ist - einer kreativen Gartengestaltung sind scheinbar keine Grenzen gesetzt. Diese findet man in Buttenheim bzw. Gunzendorf rund um landwirtschaftliche Betriebe, sanierte Altbauten oder moderne Einfamilienhäuser. Der klassische Nutzgarten hat nichts von seiner Attraktivität verloren, garantiert er doch frische und gesunde Nahrungsmittel gleich vor der eigenen Haustüre. Mittlerweile sind auch viele Hochbeete zu sehen, die nicht nur den älteren Gartenbesitzern die Arbeit erleichtern.Blühende Pflanzen und heimische Laubgehölze schaffen ein Refugium für die Tierwelt und sorgen für einen natürlichen Klimaausgleich im heißen Sommer. Die Gärten sind aber auch oft einfach "nur schön" und spiegeln den Einfallsreichtum und die Experimentierfreudigkeit ihrer Besitzer wieder.Der Tag der offenen Gartentür bietet den Besuchern darüber hinaus einen Blick auf aufwendig gestaltete Sitzecken, ungewöhnliche Spielbereiche und außergewöhnliche Gartenhäuser. Dabei bietet sich vielerorts noch der Ausblick in die fränkische Landschaft. Für viele der Hobby-Gärtner ist die Arbeit im Garten ein willkommener Ausgleich, denn dabei kann man die die Seele baumeln lassen und sich dann über das gelungene Ergebnis seiner Hände Arbeit freuen.Hier öffnen die Gartenbesitzer ihre Oasen:Anita und Bernhard Göller, Schillerstraße 5: abwechslungsreich gestalteter Hausgarten, ca. 100 Rosen in verschiedenen Sorten, Funkien-Sammlung, Nutz- und Obstgarten, kreative Gestaltungsideen;Hildegund Engert, Eremitage: großer Garten am Ortsrand mit alten Obstbäumen und Gartenteich, ausgedehnte, vielfältige Staudenbepflanzung;Richard Frank, Buchenweg 8: naturnaher Garten am Hang mit selbst gestalteten Objekten, harmonische Geländegestaltung, Nutzgarten, große heimische Laubbäume;Margit und Markus Fritschi, Buchenweg 5: Wohngarten mit unterschiedlichen Gartenräumen, großzügig, offener Vorgarten, liebevoll gestaltete Details, abwechslungsreiche Stauden und Gehölzpflanzungen;Markus, Anneliese und Otto Lamm, Streckfuß 15: großer Nutzgarten, Bauerngarten mit klassischen Buchshecken in traditionelle Form, Obstgarten. Bienenhaltung, Informationen über Imkerei sowie zum bienenfreundlichen Garten;Marliese und Hermann Schlund, Hauptstraße 73: großer, bunter Nutzgarten mit Obstbäumen und Gemüseanbau an einem landwirtschaftlichen Betrieb.Margit Bickel-Raab und Jürgen Raab , Zum Senftenberg 8: naturnaher Hausgarten mit Nutzgarten, Gewächshaus, Hochbeeten und individuell gestaltetem Holzzaun, große Holzterrasse, begrüntes Carport, heimische Gehölze;Gertrud Dittrich, Altfeldweg 2: bunter Blumengarten mit formalen Elementen, Nutzgarten mit Obstspalier, offene Gestaltung ohne Gartenzaun, mit Blick in die Landschaft;Monika und Herbert Fleischmann, Am Bach 5: landwirtschaftlicher Hof mit traditionellem Wohn- und Nutzgarten, Gemüseanbau und große Obstwiese, bunte Sommerblumen und Bauerngartenstauden;Katja und Wolfgang Kalb, Mühlleite 15: praktischer Wohngarten, gestaltet mit natürlichen Materialien, Lebensraum für heimische Tiere, liebevoll gepflegtes Apfelspalier und weitere Obstgehölze, Wein, Rosen, Kinderspielbereich.Tanja und Jost Lohmann, Jurastraße 9: Wohngarten am Hang mit alten Obstbäumen am Bach, kindgerechte Spielfläche, anspruchsvoll gestalteter Vorgarten, freier Blick in die fränkische Landschaft;Rosi und Michael Rauh, Altfeldweg 9: Wohngarten mit großem Schwimmteich, Seerosen, einladende Sitzplätze, Gartenhaus mit Atelier-Charakter. Kräuter- und Nutzgarten, liebevolle Gestaltungsdetails;Sabine und Gerhard Saffer, Schafsgasse 3: Hausgarten mit großem Walnussbaum, romantische Sitzplätze, geschmackvoll gestaltete Buchs-, Stauden- und Rosenpflanzungen.Die offizielle Eröffnung erfolgt am Sonntag, 24. Juni, um 10 Uhr, im Garten der Familie Lamm in Buttenheim. Die Gartentüren sind von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt in allen Gärten ist frei. Hunde sind nicht erlaubt, ausgenommen Blindenhunde. Sowohl in Buttenheim als auch in Gunzendorf sind die Parkplätze direkt an den Gärten begrenzt. Es wird gebeten, die ausgeschilderten Parkplätze anzufahren.