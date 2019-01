Klamauk mit Kapitän

Das 44.Jubiläum der RvH ("Ritter vom Hahn") bricht alle Rekorde. Drei ausverkaufte Prunksitzungen riss das Publikum tänzerisch wie auch schauspielerisch immer wieder zu Beifallsstürmen hin. Das in 44 Jahren gereifte Können von Jung bis Alt mündete in Spitzenleistungen, die das Publikum, auch bis weit nach Mitternacht in den Bann zogen.

Zur besten Nacht des Jahres in Trunstadt begrüßten Kathleen Grafe und Henning Willig die Gäste. Als besondere Ehrengäste durften sie Landrat Johann Kalb (CSU) und Thomas Söder, Bezirksrat und Bürgermeister (CSU) aus Hallstadt begrüßen. Die Tanzgarde der RvH eröffnete die Prunksitzung mit ihrem Gardetanz nach einem Medley der 90 Jahre. Dann ging es Schlag auf Schlag ...

Eine Kreuzfahrt die ist lustig, eine Kreuzfahrt die ist schön, dachten sich auch die sechs Dorfmädels (Sandra Seehofer, Regina Wohlpart, Andreas Lechner, Michaela Weidhaus, Petra Reichert-Wittke, Birgit Jäger). Die Traumschiffreise, die in vier Abschnitten gezeigt wurde - einmal bei der Planung im heimischen Wohnzimmer, bei der Einschiffung mit Beatrice (Michaela Zitzelsberger) und dem Anlegen der Rettungswesten, am Pool und zuletzt beim Galadinner mit Offizier (Stefan Pfeuffer) und dem heißerwarteten Kapitän (Oliver Müller) sowie den eingespielten Sahnestückchen als Männerballett (Thomas Bähr, Wolfgang Wohlpart, Helmut Wohlpart, Leon Grafe) -, erntete wahre Beifallsstürme geerntet.

Sie leben unter uns, sie haben ihre eigene Sprache, immer die neuesten Smartphones und sie beschäftigen sich mit sich selbst und verfallen oft in ihre natürliche Grundstimmung - von der Welt missverstanden - Pubertier - Teenager eben. Die jungen Wilden Sven Steinhübl, David Kunzmann, Henrik Plöhn, Jule Jäger, Nina Jäger, Amelie Seehofer, Frieda Steinhübl und Nina Rattel rocken die Welt und treten von einem Fettnapf in den anderen.

Wer kennt sie nicht, die Rivalität von Engelchen und Teufelchen. Die "Tanzmäuse" (Aliah Kore, Carolin Schütz, Clara Schmitt, Dorothea Grimm, Emely Kaiser, Emely Flieger, Emma Kneuer, Finja Hohner, Jule Jäger, Julia Linhardt, Lea Brugberger, Lea Klemenz, Nina Wagner, Sophie Hain, Zuzanna Dzidek) eroberten die Herzen der Besucher im Sturm.

Silberhochzeit - ein Begriff, den fast jeder kennt. 25 Jahre Ehealltag, so eine Feier will organisiert sein und auch die Gäste spielen eine Rolle. Das Jubelpaar Birgit Amling und Helmut Wohlpart legte sich mächtig ins Zeug.

Funkenmariechen gibt Debüt

Ein Debüt bei den RvH gab das Funkenmarierchen. Jana Bäuerlein schwebte nach einem klassischen Marsch mit einer Leichtigkeit über's Parkett, dass die Zöpfe nur so flogen. Ein Augenschmaus, der mit sehr viel Beifall honoriert wurde.

Auch im Jubiläumsjahr gehen wir mit einem Musical auf Reise. Erzählt und getanzt wird die phantastische Geschichte des berühmtesten Kindermädchens der Welt. Mary Poppins (Bettina

Fösel) entführt in eine Märchenwelt voller Energie und Phantasie. Mitgetanzt haben Michaela Weidhaus, Andrea Lechner, Angela Krug, Birgit Jäger, Leonie Fischer, Maria Landvogt, Leon Grafe, Silvio Grafe, Thomas Bähr, Wolfgang Wohlpart, Helmut Wohlpart, Stefan Pfeufer, Frieda Steinhübl, Nina Rattel, Amelie Seehofer, Lena Fösel, Josefine Köppe, Katharina Kneuer.

Den zweiten Teil der Gala eröffneten die 17 "Ritterfunken" ebenfalls mit einem klassischen Marsch-Gardetanz. Sie zeigten einmal, dass der Gardetanz Sport auf höchster Ebene ist.

Mächtig Stimmung machten die sechs "Promis" bei "Ich bin ein Narr - holt mich hier raus". Kevin Bombardo (Leon Grafe), Lodar Kahn(Steffen Peterhans), König Ronny(Silvio Grafe), Candy Lollipop (Katrin Rebhan), Cordula Blau (Bettina Fösel), Walburga Wunder (Martina Rebhan) und Quentelin Evel (Carina Wohlpart) präsentierten aus dem Steigerwald exklusive Einblicke in das seltsame Aufeinandertreffen der Auserwählten und wie es sich so lebt im Dschungel-Garten.

Publikumslieblinge

Fränkisches Kabarett mit Alltagsproblemen gab es ganz im Sinne von Roland Kunzmann und Sohn David. Der Männerhaushalt hat neuerdings aber Zuwachs bekommen. Ab sofort mischt die Mama (Michaela Seegerer) mit, die die zwei recht unter Kontrolle hat, aber ihnen auch nichts recht machen kann.

Zu wahren Publikumslieblingen der letzten zwei Jahre sind "Stecken und Klötzchen" geworden. Nachdem es mit Rollmöpsen und Gefriertruhen und auch mit Gesangsunterricht und einer Reise nach USA nicht so recht klappte, haben sie es letztendlich geschafft. Stecken (Katrin Rebhan) kam mit Loverboy und Bodygard, und Klötzchen (Henning Willig) mit zwei Spielgirls. Ein Herz und eine Seele.

Den tänzerischen Schluss und Abräumer des Abends bildete die Tanzgarde (Anika Wohlleber, Elena Förtsch, Laura Postler, Hanna Jäger, Katrin Massobust, Anika Postler, Svenja Kauer, Sabrina Albert, Vera Müllich, Lara Reuter, Nadja Kilian, Tamara Müllich, Sina Schneider, inklusive der Trainerinnen Martina und Katrin Rebhan) mit ihrem Showtanz "King of Afrika". Ein letzter, würdiger Höhepunkt für drei tolle Abende. Gabi Peterhans