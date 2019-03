KKK sammelt: mit dem Teleskopklingelbeutel

In der meist gesehenen fränkischen Fastnachtsendung, dem Fasching in Veitshöchheim, hat der mittelfränkische Kabarettist und Komödiant Klaus Karl-Kraus, kurz KKK, einen Riesenerfolg verbucht. Eigens für die BR-Kultsendung hatte er die Figur des Messdieners mit Teleskopklingelbeutel entwickelt. Nun baut er die Figur aus und in sein Programm ein. Zu sehen an diesem Samstag im Theater am Michelsberg (TaM), Beginn 19 Uhr. Karten beim BVD, www.tam.ag oder unter Telefon 0951/302 909 88.

