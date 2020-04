Bamberg vor 16 Stunden

Corona-Krise

Kita-Gebühren trotz Betretungsverbot: Mutter kritisiert Träger - springt der Freistaat ein?

Derzeit werden auch in Bamberger Kindertagesstätten nur Notfall-Betreuungen angeboten. Es gilt ansonsten ein Betretungsverbot. Eltern fordern, dass ihnen in dieser Krisenzeit Gebühren erstattet werden. Die Träger sehen den Freistaat in der Pflicht.