Kirchweihfest und Straßenrennen

Werner Baier



Ab heute Nachmittag dreht sich das Kirchweih-Karussell in Strullendorf. Auf zahlreichen Besuch vieler Gäste aus nah und fern freuen sich als Festwirt die Aktiven des Dartclubs "Paradiesvögel e. V. Strullendorf". Die Gastgeber haben zusammen mit der Brauerei Sauer aus Roßdorf am Forst sowie mit der politischen Gemeinde und der Pfarrei St. Paul ein umfangreiches Festprogramm zusammengestellt. Und natürlich hofft auch der RMV Concordia Strullendorf, dass zahlreiche Zuschauer die Radrennen verfolgen, die am Sonntag in der Ortsmitte auf einem Rundkurs ausgetragen werden.Ein Shuttle-Service zum Festgelände an der Hauptsmoorhalle verkehrt am Samstag von 15 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 20.30 Uhr und am Montag von 13 bis 20.30 Uhr im 30-Minuten-Takt zwischen dem Festplatz, der Pfarrkirche und dem Rathaus. Am Festzelt bietet ein ansprechender Vergnügungspark Kurzweil für jung und alt mit Autoscooter, Mini-Golfanlage, Losbuden, der Skater-Park, einem Kinderkarussell und dem großen Kinderspielplatz. Und in einem separaten Abteil können Fußballfreunde die entscheidenden Spiele der Weltmeisterschaft verfolgen.Los geht"s mit dem Festbetrieb am heutigen Freitag um 17 Uhr. Für 19 Uhr haben sich die Strullendorfer Kerwas Buam zum "Ausgroom" der Kirchweih angemeldet. Dabei geht"s um ein Fass Bier, das angeblich im vorigen Jahr übriggeblieben ist. Danach bitte gut eincremen und auf surrenden Besuch gefasst sein: Die "Moskitos" stechen - nein, sie bringen das Zelt zum Sieden.Wie üblich, erstreckt sich das Festgeschehen weit ins Dorf hinein aus, denn zu den traditionellen Kirchweih-Höhepunkten zählt ein beeindruckender Festzug am Samstag: Ab 13.30 Uhr ziehen mehrere Wagen und Fußgruppen durch die Ortsmitte zum Festgelände. Die Zuschauer dürfen sich auf eine farbenfrohe Parade örtlicher Vereine freuen. Gegen 14.30 Uhr will die Freiwillige Feuerwehr den Kerwasbaum aufstellen, bevor Erster Bürgermeister Wolfgang Desel das Fest mit dem Bieranstich offiziell eröffnet. Der "Musikverein Zeegenbachtal" unterhält die Festzeltbesucher am Samstagnachmittag ab 15 Uhr. Abends bringt die Topband "Dochrinna" die Gäste im Festzelt in Feier-Laune.Die Katholische Pfarrgemeinde beteiligt sich am Sonntagvormittag mit der traditionellen Kirchenparade ab 10 Uhr zur Pfarrkirche am Veranstaltungsprogramm. Der Festgottesdienst in der St.-Paul-Kirche beginnt um 10.30 Uhr. Der Weißwurstfrühschoppen beginnt schon um 10 Uhr im Festzelt; er wird vom "Coole Socken Trio" begleitet. Ab 15 Uhr wird im Zelt Stimmungsmusik mit dem Duo "Taktgefühl" geboten.Wie seit 1966 werden anlässlich der Kerwa Rundstreckenrennen für Radsportler in verschiedenen Alters- und Leistungsgruppen ausgetragen. Die Wettbewerbe, die ab 10 Uhr gestartet werden, locken auch heuer wieder zahlreiche Sportler und Zuschauer ins Zentrum, bei einem Bobbycar-Rennen gegen 15.15 Uhr dürfen sogar schon die kleinsten Rennmäuse aus dem Kindergarten auf einer nicht zu kurzen Strecke um die Wette flitzen. Ein "Hobbyrennen" über 20 Runden/20 Kilometer für Teilnehmer ab dem Jahrgang 2003 startet um 11.45 Uhr; um 12.15 Uhr steigt ein 4-Runden-Radrennen für Kinder bis 14 Jahre. Am Kirchweihmontag, 2. Juli, besucht das "Bamberger Kasperle" gegen 14 Uhr den Familiennachmittag. Danach gibt es Spiele für Kinder, unter anderem einen Rauschbrillen-Parcours und einen Luftballonwettbewerb. Die besten oder originellsten Teilnehmergruppen des Kirchweihumzugs vom Samstag werden Montagabend ab 18.30 Uhr prämiert. Dann klingt das Fest mit der Band "Rocking", einem Abschlussfeuerwerk um 22.30 Uhr und dem "Eigroom" der Kärwa durch die Dorfburschen aus. Allen Besuchern der Strullendorfer Kirchweih viel Vergnügen!