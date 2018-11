Kirchweih Vorra

Der diesjährige Kirchweihreigen im Bamberger Land geht in die letzte Runde. Aber kurz bevor es im Jahresablauf besinnlich wird, kommen die Freunde einer typisch fränkischen Kerwa noch mal in Vorra und Abtsdorf auf ihre Kosten. Vom Freitag, 26., bis Montag, 29. Oktober, wird in den beiden Frensdorfer Ortsteilen zünftig gefeiert. Und da läuft so manchem Kenner der Gastronomie im Raum Bamberg das Wasser im Mund zusammen. Leckere Wildgerichte und Karpfen versprechen Gaumenfreuden.

Doch nicht nur der herbstlich-kulinarischen Angebote wegen empfiehlt sich der Besuch der Frensdorfer Ortsteile Vorra und Abtsdorf: Die Dorfbewohner feiern bis zum Montag eine fränkische Kerwa mit traditionellen "Zutaten".

Festlicher Höhepunkt ist der Kirchweihgottesdienst mit Pfarrer Wolfgang Schmidt am Sonntag um 9 Uhr in der Kuratie-Kirche "Mariä Heimsuchung". Das jahrelange Mühen der Gläubigen in der Kuratie-Gemeinde, ihr kleines Gotteshaus in ein Schmuckstück zu verwandeln, hat sich gelohnt. Das gewissermaßen über der Ortsdurchfahrt thronende Kirchlein ist Stolz und Herz einer gläubigen Gemeinschaft. Nach dem Kirchweihgottesdienst kehren die Besucher gerne zu einem Weißwurst-Frühschoppen im benachbarten Gasthaus "Zur Grünen Linde" ein.

Wie alle Jahre dreht sich schon ab Freitag das Kinderkarussell bei der Gastwirtschaft Beck in Abtsdorf, wo ein kleiner Vergnügungspark mit Los- und Spickerwagen sowie Süßwarenangebot aufgebaut wird. Klar, dass ab Freitag im Abtsdorfer Gasthaus der Aischgründer Spiegelkarpfen als Gaumenfreude für alle Fischliebhaber auf der Speisekarte steht. Mit musikalischer Begleitung startet am Samstag ein Kirchweihumzug durch die Ortschaften. Mit dabei die Kerwasburschen und -madla. Ziel ist wieder ein Gelände in der Nähe von Kirche und "Grüner Linde", wo dann gegen 14.30 Uhr der geschmückte Kerwasbaam aufgestellt wird. Danach herrscht Festbetrieb in beiden Gaststätten und natürlich rund ums Karussell.

Sonntagnachmittag regiert König Fußball: Um 15 Uhr wird das Derby DJK SC Vorra gegen die SG 1 Lisberg/Trabelsdorf angepfiffen. Der Akkordeon-Spieler Christian unterhält die Gäste im Abtsdorfer Gasthof Beck ab 17.30 Uhr. Traditionell schließt sich am Montag nach dem Gottesdienst der Friedhofsgang an. Oder man lässt sich gleich das Weißwurstfrühstück in der alten Schule schmecken. Zum musikalisch umrahmten Hahnenschlag um 17 Uhr beim Gasthaus "Zur Grünen Linde" hofft die Dorfjugend wieder auf regen Zuspruch. Herzlich willkommen!

Werner Baier