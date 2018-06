Kirchweih Stegaurach

Lukas Pitule



Die Gemeinde feiert vom 29. Juni bis 2. Juli ihre Kirchweih , die Spielvereinigung Stegaurach organisiert die Kerwa und lädt herzlich ein.Bereits am Freitag, 29. Juni, ab 17 Uhr lockt das Vereinsheim mit Köstlichkeiten wie dem Tafelspitz mit Meerrettichsoße, Bocksbraten mit Klos und vielem mehr. So gestärkt geht es um 18 Uhr weiter, denn dann geht es ums Baumaufstellen, und dafür braucht man natürlich jede Kraftunterstützung, die man bekommen kann. Ab 20 Uhr läuft der Zeltbetrieb und die Band Lick heizt die Besucher ein.Der Samstag, 30. Juni, fängt um 17 Uhr wieder im Vereinsheim mit Genuss an. Es gibt Spanferkel mit Sauerkraut und Klos oder einen Sauerbraten mit Blaukraut und Klos. Ab 21 Uhr geht es dann im Zelt laut weiter, denn die Partyvögel bringen richtig Stimmung mit ihrer Alpenrock-/Partypop-Mischung.Am Sonntag, 1. Juli, kann man sich von der langen Nacht erholen bei einem gemütlichen Mittagstisch im Vereinsheim. Köstlichkeiten wie Gänsebrust mit Wirsing, Hirschbraten, gefüllte Lende, Kalbsrahmbraten, Spanferkel oder Schnitzel "Wiener Art" verwöhnen die Besucher und machen Lust auf mehr Kerwa-Stimmung. Ab 16 Uhr findet im Vereinsheim Unterhaltungsmusik mit Horst Gerbig statt. Doch was man auch nicht verpassen sollte, ist das Fußballspiel ab 16 Uhr zwischen demGemeinderat und der Frauenmannschaft des Vereins.Der Montag klingt entspannt aus mit Frühschoppen ab 10 Uhr mit Melodas, ab 19 Uhr gibt die Band Big Sound Jack nochmal richtig Gas, ehe es heißt, nach der Kerwa ist vor der Kerwa 2019.Die Gemeinde Stegaurach freut sich über jeden Besucher von nah und fern und heißt sie herzlich willkommen.