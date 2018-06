Kirchweih Schönbrunn

Die Kerwasmadla und -burschen aus Schönbrunn im Steigerwald haben sich ein buntes Festprogramm ausgedacht und freuen sich über zahlreiches Erscheinen.

Los geht es am heutigen Freitag, 29. Juni, ab 21 Uhr mit der Band "One Last Sunset" im Hof der Brauerei Wernsdörfer. Mit ihrem groovigen Sound geben sie unter anderem Lieder von Metallica und Pink zum Besten. Tags darauf findet ab 10 Uhr der Frühschoppen bei der Brauerei Wernsdörfer statt. Frisch gestärkt und mit vereinten Kräften wird gegen 15 Uhr der bunt geschmückte Kirchweihbaum auf dem Dorfplatz aufgestellt. Um 18 Uhr steht für die Kerwasjugend der Besuch des Gottesdienstes auf dem Programm. Im Anschluss werden sich auch heuer wieder Mannschaften aus und um Schönbrunn im Rahmen der Kerwasspiele duellieren. Am Abend rockt dann die Band "Justice" das Zelt der Brauerei Wernsdörfer. Die Weihe der örtlichen Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt wird am Sonntag um 9.30 Uhr gefeiert. Um 14 Uhr trifft sich die Gemeinde dann zum traditionellen Kerwasumzug, der vom Musikverein Schönbrunn begleitet wird. Dabei werden lustige Ortsgeschehnisse des vergangenen Jahres auf selbstgebauten Wagen und in Fußgruppen zum Besten gegeben. Auch dürfen sich die Besucher wieder auf selbstgebackenen Krapfen freuen. Der traditionelle Hahnenschlag, der jedes Jahr viele Schaulustige zur Brauerei Wernsdörfer zieht, findet am Montag, 2. Juli um 19 Uhr statt. Neben musikalischen Highlights, trumpfen auch die einheimischen Gastronomen mit fränkischen Spezialitäten auf. Zudem sorgen Schausteller das gesamte Wochenende mit Schiffschaukeln sowie Spiel- und Losbuden dafür, dass auch den Kleinen nicht langweilig wird. Tina Giebfried