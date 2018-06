Kirchweih Pödeldorf

Lukas Pitule



Vom 29. Juni bis zum 2. Juli feiert die Gemeinde Kirchweih , veranstaltet durch den "Jugendblasorchester Pödeldorf e.V."Bevor am Freitag, 29. Juni, um 19 Uhr die Kerwa mit dem Kirchweihessen mit Benny starten kann, ist die Kirchweihvesper um 18.30 Uhr in der Pödelsdorfer Kirche der erste wichtige Termin.Der Samstag, 30. Juni, startet um 17 Uhr mit dem Aufstellen des Kerwabaumes, dann ist der Höhepunkt erreicht. Um 18 Uhr gibt es den Festbieranstich mit Bürgermeister Möhrlein, die richtige Einstimmung zur ultimativen Party-Nacht mit "Calimeros", die um 21 Uhr beginnt. Der Eintritt ist für alle frei.Der Sonntag, 1. Juli, startet früh, aber entspannt, mit dem Kirchweih-Gottesdienst um 9 Uhr. Um 10 Uhr geht es weiter mit Weißwurstfrühschoppen mit WBUS ("Wie Blech Und Schwefel"). Der Nachmittag wird untermalt mit Kaffee und Kuchen ab 14.30 Uhr, und dem Auftritt der verschiedenen Orchester des "Jugendblasorchester Pödeldorf e.V." Um 18.30 Uhr löst das "Sinfonische Blasorchester Pödeldorf" ab und bietet Unterhaltung mit moderner Blasmusik.Der Montag, 2. Juli, geht um 15 Uhr noch einmal mit dem bunten Kirchweihtreiben für Jung und Alt in die Vollen. Mit dabei ist das Bamberger Kasperl. Ab 19 Uhr ist dann Kirchweih-Kehraus mit dem "Stimmungs-Michel".Es ist wieder ein volles Programm und für jeden was dabei. Pödeldorf freut sich über jeden Gast von nah und fern.