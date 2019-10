Bamberg vor 1 Stunde

Gericht

Kiloweise "Gras" für Bamberg

Vor dem Landgericht muss sich derzeit ein 48-jähriger Drogenkurier aus Frankfurt verantworten. Immer wieder soll er Marihuana in größeren Mengen an einen Bamberger Psychiater geliefert haben, der es an Patienten verkaufte.