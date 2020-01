Bruno Kellner tritt nach 2014 zum zweiten Mal bei einer Landratswahl an. Beim Kandidateninterview gab der Bewerber der Freien Wähler/ÜWG auch einige Einblicke in seine Biografie. So hat er unter anderem Ebracher Häftlinge resozialisiert oder im Rahmen des "Aufbaus Ost" nach der Wende die Leipziger A...