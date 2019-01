Immer wieder Suizid-Versuche: Schutzplanke schützt jetzt die "Todeseiche" bei Scheßlitz im Kreis Bamberg

An der mächtigen Eiche ohne erkennbare Krone fehlt in Bodennähe großflächig Rinde. Rund um den ausladenden Stamm sind noch Reste zerborstenen Kunststoffs verstreut. An der markanten Eiche zwischen Scheßlitz und Windischletten haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder Menschen den Freitod gesucht; ihre Fahrzeuge mit voller Wucht auf den imposanten, knorrigen Baum neben der Straße gesteuert. Nun sind Baum und Verkehrsteilnehmer wohl gleichermaßen geschützt:

Eine Schutzplanke soll die Kollision mit dem mehrere Hundert alten Jahre alten Baum verhindern.

Wirkliche Unfälle auf der Kreisstraße BA 1, "im Abschnitt 160 bei Kilometer 3,95" - das ist exakt die Stelle an der Eiche - gibt es nicht. Das sagt Peter Krauß, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land. "Da gibt es höchstens noch Wildunfälle." Die Strecke zwischen Scheßlitz und Windischletten in der Senke mit der Eiche und wieder heraus verläuft schnurgerade.

Alles Suizide

Die tödlichen Aufpralle waren alles Suizide, weiß der 58-Jährige. Im Schnitt alle zehn Jahre zwei. Nach dem letzten vom vergangenen September hat es ihm gereicht. Er sprach mit den Leuten vom Kreisbauhof, der für Kreisstraßen zuständig ist. Erfreulicherweise war sowieso eine derartige Maßnahme geplant. So passte das wunderbar.

Michael Dotterweich, Leiter des Kreisbauhofs bestätigt, dass man im vergangenen Jahr rund fünf Kilometer Planken für rund 200.000 Euro und 19 Kreisstraßen zur Ergänzung oder als Ersatz geordert hatte und verbaute. Teile davon an der A 1 bei Scheßlitz. Warum nicht schon früher? Das Problem mit der Stelle bei der "Todeseiche", wie sie bei den Behörden inzwischen genannt wird: Selbstmorde fließen nicht in die Verkehrsstatistik und die bestimmt so genannte Unfallschwerpunkte, die dann von Amts wegen entsprechend entschärft werden.

Freilich hatte man von den Vorkommnissen Kenntnis und so wurde nun auch die Gefahr an dieser Stelle reduziert. Man könne ja bei Glatteis rutschen, oder ein Fahranfänger einen Fehler machen, der zu einer Kollision führen könnte, macht Dotterweich deutlich.

Über Selbstmorde wird auch in den Medien nicht berichtet, mit Ausnahme solcher Vorkommnisse, die in großer Öffentlichkeit geschahen. So etwa der gesuchte Gewalttäter, den die Polizei 2012 auch auf der BA1 verfolgte. Der hatte sich noch losgeschnallt und war auf der Flucht gezielt gegen die "Todeseiche" gefahren, berichtet Krauß.

Suizide sollen an der Eiche bei Scheßlitz ausgeschlossen sein

Suizide an dieser Stelle sollten in Zukunft ausgeschlossen sein, meint der Polizeibeamte. Ihm haben immer die Kollegen von der Feuerwehr leid getan, die Menschen aus den Autos herausschneiden müssen. Denn, wenn jemand mit dem Fahrzeug die 500 Meter bergab Anlauf nehme, erfolge der Aufprall mit entsprechend hoher Geschwindigkeit. "Da sind die Leute immer eingeklemmt."

Kreisbrandrat Bernhard Ziegmann merkt dazu an, Feuerwehrleute seien auf Derartiges schon vorbereitet, aber es komme eben auch auf die Tagesverfassung an, wie man darauf reagieren und danach damit fertig werde. Künftig sollte es bei der "Todeseiche" jedenfalls keine derartigen Einsätze mehr geben. Freilich werden sich Suizide generell nicht vermeiden lassen, zeigt sich Krauß realistisch. Denn auch jenseits der Einsätze bei der Eiche muss die Polizei zu Suiziden.

Jede Woche zwei Suizid-Versuche

Vielfach seien Autos im Spiel - bei Abgasvergiftungen. Krauß beobachtet aber auch zunehmend Fälle, bei denen Gasgrille benutzt werden. Ansonsten verrät er, dass jede Woche im Schnitt zwei Menschen nach bekannt gewordenen Suizidversuchen "eingewiesen" würden. Besonders viele bei Vollmond, an Weihnachten sowie zwischen Weihnachten und Neujahr. Krauß hat in seinen zig Dienstjahren schon viel erlebt und gesehen.

Der Sachbearbeiter, der einen tödlichen Unfall oder Selbstmord bearbeitet, müsse übrigens auch den Angehörigen die Nachricht überbringen. Denn er wisse über die Faktenlage am besten Bescheid und es gibt dann meist jede Menge Fragen. Das sollte sich in Sachen "Todeseiche" nun erübrigen.

Froh zeigt sich auch der Bürgermeister der Stadt Scheßlitz über die Plankenlösung. Roland Kauper (CSU) meint, das gezielte Ansteuern der Eiche werde dadurch unterbunden und auch optisch ein entsprechendes Signal gesetzt.

Hinweis der Redaktion: Wir berichten für gewöhnlich nicht über Selbstmorde. Eine Ausnahme bilden Fälle von großem öffentlichen Interesse. Bei der Telefonseelsorge erreichen Sie unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 Hilfe in schwierigen, möglicherweise ausweglos erscheinenden Situationen. Unter www.frnd.de ("Freunde fürs Leben") finden Sie zudem weitere Informationen und Hilfsangebote.