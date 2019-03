Kein Durchkommen in Viereth:Ortsdurchfahrt der B26 ab Montag gesperrt

Eine Baustelle ortshistorischen Ausmaßes startet am Montag in Viereth. "So eine Maßnahme hat man nur alle 40 Jahre", sagt Geschäftsstellenleiter Gerd Franke im Rathaus. "Es kann losgehen, die Schilder und Baken liegen schon in den Straßengräben bereit."

Am Montag dann werden sie stehen - und den gesamten Verkehr auf der vielbefahrenen Bundesstraße 26 um den Ort herumleiten - in Regelzeiten immerhin rund 10 000 Fahrzeuge pro Tag. Mitdenkende Navigationsgeräte werden die überörtlichen Ost-West-Pendler freilich über die nahe Autobahn 70 führen, die von der Baumaßnahme nicht beeinflusst wird. "Es ist angebracht, die Autobahn zu benutzen", meint auch Projektplaner Peter Bittel von der Bamberger Wolf-Ingenieurgesellschaft.

Besonders Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Trosdorf fahren, können problemlos am Kreisverkehr am Vierether Ortseingang in Richtung Autobahn abbiegen, denn die Sperrung beginnt erst hinter dem Kreisel.

Wer die offizielle Umleitungsstrecke wählt, also jenen Baken und Schildern folgt, die aktuell bereitliegen, der wird über Dippach, Weisbrunn, Oberaurach, Priesendorf, Trabelsdorf, Tütschengereuth und Trosdorf geleitet. Freilich werden die einheimischen Ortskundigen schon ihre Schleichwege finden.

Damit die örtlichen Geschäfte erreichbar bleiben, gibt es laut Verwaltung ebenfalls Wege für Anlieger - also zum Beispiel Kunden.

Brenzlig wird es, wenn es auf der Autobahn einen Stau gibt - denn dann braucht es eine Umleitungsstrecke für die Umleitungsstrecke Viereth. Auch für dieses Szenario haben die Planer schon zwei Strecken abgesteckt: eine über Eltmann, Priesendorf Bischberg und eine über Oberhaid, Baunach und Breitengüßbach. "Alles ist mit den Landkreisen, mit den Bauämtern und mit der Polizei abgestimmt", versichert Bittel. "Jetzt gehen wir die Sache mal in aller Ruhe an."

In Viereth selbst sollen die Bauarbeiten umgehend starten. "Ab Montag leiten wir um, am Dienstag wird schon die Straße gefräst", sagt Franke. Acht Monate sind für die Gesamtbaustelle angepeilt. Zeit kostet besonders die Erneuerung der Viehbach-Brücke im Ortskern, für die das staatliche Bauamt Bamberg verantwortlich ist. Ab Juni soll die Brücke fallen und neu wachsen. Vorher ist es die Aufgabe der Gemeinde Viereth-Trunstadt, die Verrohrungen im Brückencorpus zu verlegen. "Bisher laufen Wasser, Gas und die Telekommunikation über die Brücke", erklärt Franke. Künftig werden alle Leitungen in einem Düker unter dem Gewässer hindurch verlegt.