Kantinen für jedermann in Bamberg

Ein Überblick über Kantinen für die Öffentlichkeit in der Welterbestadt - ohne Garantie der Vollständigkeit.

Kolping-Mittagstisch: Der Chefkoch serviert selbst

Im ehemaligen Oberpostamt bietet das Kolping-Bildungswerk zweimal in der Woche preiswertes Essen. Rentner und Schüler, Studenten und Angestellte nutzen das Angebot. Angebot: vom Sauerbraten bis zum Gemüseauflauf: mittwochs und donnerstags kredenzen die Köche um Küchenchef Michael Weiß zwei Gerichte, eines davon vegetarisch. Dazu gibt es eine süße Nachspeise und kostenloses Wasser. Qualität: Die Speisen sind frisch zubereitet und schmecken auch so. Laut den Organisatoren werden sie aus selbst gemachten, saisonalen Produkten der Region hergestellt. Preis: Ein Menü, bestehend aus Hauptgericht, Dessert und Wasser, kostet 5 Euro. Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 11.30 bis 13.30 Uhr. Prozedere: Reservierungen samt Bestellung eines Gerichtes sind eine Woche vorher telefonisch unter der Nummer 0951/91756-10, per E-Mail an mittagstisch.bamberg@kolpingbildung.de oder persönlich nötig. Adresse: Kolping-Bildungswerk, Am Wilhelmsplatz 3, vom Eingang in der Augustenstraße im EG links

Klinik-Café: Gesundes im Krankenhaus

Im Klinik-Café gibt es die in Bamberg "berühmten" Gerichte einer Tiefkühlmanufaktur. Außerdem werden in einem einsehbaren Küchenbereich täglich "live" wechselnde Frisch-Gerichte zubereitet. Angebot: Mittags-Menüs, dazu Imbiss-Gerichte wie Leberkäse mit Kartoffelsalat werden ergänzt durch Salat- und Pasta-Bars sowie Flammkuchen. Außerdem gibt es Gebäck, Obst, Müsli und Quark. Qualität: Bei den Tiefkühl-Gerichten, die auch im Klinikum serviert werden, gab es in der Vergangenheit Probleme mit dem Erwärmen. Die Meinung des Testessers: Wenn die Temperatur stimmt, stimmt auch der Geschmack. Die Auswahl drum herum ist üppig und frisch, die Portionen gelten als groß. Preis: Die Gerichte kosten zwischen 3 und 7 Euro. Öffnungszeiten: von 6.45 bis 19 Uhr geöffnet; warme Küche von 11 bis 18 Uhr, die Mittags-Menüs gibt es von 11 bis 14 Uhr. Prozedere: einfach kommen, zahlen und speisen. Adresse: Klinikum am Bruderwald, Buger Straße 80

Uni-Mensen: Geistige Nahrung

Das Studentenwerk Würzburg betreibt in Bamberg zwei Mensen am Markusplatz und in der Feldkirchenstraße, in denen auch Gäste essen dürfen. Angebot: Fisch, Fleisch, vegetarische und vegane Tagesgerichte, dazu Salate und Desserts. Der Speiseplan ist unter www.studentenwerk-wuerzburg.de einsehbar. Qualität: Mancher Student klagt über kleine Portionen, "latscherten" Salat oder ein Glücksspiel beim Geschmack. Doch all das macht ja den Charme einer gescheiten Mensa aus. Preis: Weil sich das Angebot an Studenten richtet, essen diese stark verbilligt. Gäste zahlen etwas mehr. So kostet das Putengeschnetzelte für Studenten 3,30 Euro und für Gäste 5,50 Euro, zuzüglich der Beilagen. Öffnungszeiten: In den Mensen gibt es Essen von Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.45 Uhr. Prozedere: Gäste können entweder bar oder mit Gästekarte zahlen. Diese kann in der Cafeteria Feldkirchenstraße oder im Wohnservice, Judenstraße 10, Eingang Eisgrube, für ein Pfand von 10 Euro erworben werden. Adressen: Uni-Mensen, Markusplatz 3 und Feldkirchenstraße 21

Finanzamt: Genießer statt Erbsenzähler

Nicht gerade zu den beliebtesten Ämtern zählt das Finanzamt, doch dessen Kantine mit Außenbereich ist ein Geheimtipp. "In früheren Zeiten kamen viel mehr Externe, insbesondere Rentner in unsere Kantine", erzählt Mitarbeiterin Ulrike Eichhorn. Der Pächter bietet deutsche und türkische Küche. Angebot: Neben Imbissen wie Pizza, Döner und Currywurst werden täglich zwei frische Mittagsgerichte angeboten, vom Schäuferla über die vegetarische Lasagne bis zum orientalischen Reisgericht. Qualität: Viele verschiedene Gerichte stehen zur Auswahl. Unsere Testesser überzeugen die Größe der Gerichte und der frische Geschmack des türkischen Essens. Preis: Die Preise für Hauptgerichte bewegen sich zwischen 4,50 und 6 Euro. Öffnungszeiten: Die Kantine ist an Wochentagen täglich von 7.30 bis 14 Uhr geöffnet. Prozedere: ohne Vorbestellung wählen, zahlen und essen. Adresse: Finanzamt, Martin-Luther-Straße 1

Handwerkskammer: Gelebtes Kochhandwerk

Öffentlich ist die Stadtkantine in der Handwerkskammer mit Außenterrasse. Caterer ist die MV-Gastronomie GmbH aus Zapfendorf. Angebot: kalte und warme Brotzeit sowie Mittagslunch zu kleinen Preisen. Montag gibt es Pasta, Dienstag ist Schnitzeltag, am Mittwoch gibt es nationale Gerichte, am Donnerstag Pizza und Burger am Freitag. Qualität: Die Firma MV-Gastronomie versorgt nicht nur die Handwerkskammer, sondern auch andere Unternehmens-Kantinen mit Essen. Preis: "Wir haben das Konzept, dass jeder sein Gericht individuell zusammenstellen kann. Ein Vitalgericht kostet 4,50 Euro und ein herzhaftes mit zwei Beilagen 6 Euro", berichtet Geschäftsführerin Claudia Albert. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 13.30 Uhr;

Freitag von 9 bis 12 Uhr. Prozedere: "Jeder kann unsere Kantine besuchen und einfach essen, was ihm schmeckt", sagt Albert. Man kann auch vorbestellen. Der Speiseplan findet sich unter www.mv-gastronomie.de im Netz. Adresse: Handwerkskammer, Hertzstraße 24 a