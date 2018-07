JVA Bamberg soll umziehen

Dafür ist der Freistaat Bayern in Kaufverhandlungen für ein Grundstück in Burgebrach, wo ein modernes Gefängnis mit 300 Haftplätzen entstehen soll. Der bisherige Standort, bei den Bambergern auch Café Sandbad genannt, stammt noch aus dem 19. Jahrhundert und ist sanierungsbedürftig. Ein Häftling bemängelt in einem Brief an unsere Zeitung "miserable Zustände". JVA-Leiter Ulrich Mann stellt sich der Kritik und entkräftet die Vorwürfe. Er räumt allerdings eine angespannte Belegungssituation ein. Die beengten Verhältnisse in der Innenstadt seien auch für das Personal eine Belastung. Entlastung verspricht sich Mann daher von einem Umzug aufs Land.