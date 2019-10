Juraklinik Scheßlitz auf der Höhe der Zeit

Dass die Menschen des östlichen Landkreises ein großes Interesse an "ihrem Schäätzer Krankenhaus" haben, das wurde für jeden sichtbar, der bereits vormittags in den vollen Eingangsbereich der Juraklinik ging. Und so blieb es den ganzen Tag über, die einen gingen, die anderen kamen. Alle wollten am Tag der offenen Tür die nach jahrelangen Umbauten nun fertiggestellte Klinik der Gemeinnützigen Krankenhaus Gesellschaft (GKG) des Landkreises Bamberg im Scheßlitzer Oberend nun auch selbst einmal inspizieren.

Um ihnen die Räume mit ihren neuen Geräten und Funktionen auch gut präsentieren zukönnen, hatten sich Ärzte und Schwestern viele Aktionen ausgedacht und auch für Kinder wurden eigene Führungen angeboten.

In seiner Begrüßung erwähnte GKG-Geschäftsführer Udo Kunzmann, dass die Baumaßnahmen 16 Millionen Euro gekostet haben. Zwölf Millionen gab der Freistaat Bayern, wofür er stellvertretend der anwesenden Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) seinen Dank aussprach. Aber auch dem Landrat Johann Kalb (CSU) und seinem Kreistag dankte er, da sie die restliche vier Millionen übernahmen. "Wir haben effiziente Strukturen geschaffen und sind jetzt gut für die Zukunft aufgestellt", stellte Kunzmann unter dem Applaus der Anwesenden fest.

Landrat Kalb dankte der gesamten Ärzteschaft, der Konzernbetriebsratsvorsitzenden Susanne Böhm und allen Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit im Krankenhaus. Ein besonderes Anliegen sei für ihn die Notarztversorgung. Es werde immer schwieriger, möglichst bald einen Arzt für Notfälle zu finden. Dazu ergänzte Oberarzt Marc Nettelmann, dass er zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung ein Modell entwickelt habe, um die Situation zu verbessern. Dafür zuständig sei aber das Innenministerium mit Minister Herrmann. Da die Bezahlung das Hauptproblem sei und der Landtag im Haushalt zustimmen müsse, wurde auch MdL Holger Dremel (CSU) gebeten, sich dafür einzusetzen.

Ministerin Huml erläuterte, dass der Freistaat immer ein besonderes Augenmerk auf die Versorgung des ländlichen Raumes lege und seit 1972 über 23 Milliarden für Krankenhausinvestitionen ausgegeben habe.

Vom Notruf bis zum OP

Beim anschließenden Rundgang konnte alle Teilnehmer verfolgen, wie ein Kranker behandelt und versorgt wird - vom Notruf bis zur Einlieferung und Behandlung in der Klinik. Mit Blaulicht und Martinshorn brauste also ein Sankawagen heran und lieferte einen Verletzen (in diesem Fall eine Dummy-Plastik-Figur) am Eingang ab. Über die Erstversorgung im Schockraum, die Aufnahmen im neuen CT- und Endoskopie-raum bis in den ebenfalls neuen OP-Raum verfolgten die Gäste alle Stationen. Geöffnet waren auch der Aufwachraum mit nun zwölf Betten und die Intensivstation, die nun von sechs auf neun Betten - ausschließlich in Einzelzimmern - aufgestockt wurde. Im Isolierzimmer können nun die erhöhten Anforderungen an infektiöse oder infektionsverdächtige Patienten erfüllt werden. Insgesamt gibt es in vielen Bereichen mehr Platz und neueste technische Geräte. "Man kann wirklich sagen, dass ihre Klinik nun baulich auf der Höhe der Zeit und in allen Bereichen optimal aufgestellt ist", stellte die Gesundheitsministerin fest.

Mit Vorträgen über MRT und CT, gesunde Ernährung und ob Cannabis das Wundermittel gegen chronische Schmerzen sei, rundete die Klinik den Tag ab und bot allen Gästen reichlich Gelegenheit, sich zu informieren und Fragen in aller Ruhe zu stellen. Das nahmen die vielen Besucher gerne wahr.

Familie Pfister aus Stübig war auch zu Besuch gekommen. "Die Klinik ist sehr modern, hell und freundlich", sagten die Eltern und die Tochter ergänzte: "Man fühlt sich willkommen." Dem stimmte auch Steffie Bugla in voller Überzeugung zu. "Kann es ein besseres Lob für unser Krankenhaus geben", meinte dazu eine echte Schäätzera, die aber ihren Namen nicht genannt wissen wollte.