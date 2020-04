Jugendlicher (15) aus Tütschengereuth vermisst - Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung: Seit Montagvormittag (06.04.2020) wird der 15-jährige Danny Kilian aus Oberfranken vermisst.

Der Teenager hielt sich vor seinem Verschwinden zu Hause in Tütschengereuth (Gemeinde Bischberg, Landkreis Bamberg) auf und verließ das Haus in unbekannte Richtung. Bei den bekannten Kontaktadressen tauchte er bislang nicht auf. Er dürfte zu Fuß im Bereich Bamberg unterwegs sein, wie die Polizei am Mittwochvormittag (08.04.2020) mitteilte.

Vermisster Teenager: Polizei sucht 15-Jährigen aus dem Landkreis Bamberg

Danny Kilian wird wie folgt beschrieben:

schlanke Statur

circa 175 Zentimeter groß,

circa 70 Kilogramm schwer

westeuropäisches Aussehen

braune wellige Haare - seitlich rasiert, mittig eine sogenannte „Irokesendauerwelle“

am linken Mittelfinger befindet sich ein selbst tätowiertes Kreuz

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 oder der Notrufnummer 110 entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass das bereitgestellte Foto nicht aktuell ist. Die Frisur ist laut Polizei inzwischen wie oben beschrieben (Irokesenschnitt und seitlich kurz rasierte Haare).

