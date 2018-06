Jubelsturm auf dem Maxplatz

Zwischen Ärger und Freude



Die letzten Minuten der Vorrundenpartie gegen Schweden flackern über die LED-Leinwand auf dem Maxplatz. Es steht 1:1 - alle WM-Träume der deutschen Elf scheinen zu zerplatzen. Während die ersten Fans schon ihre Sachen packen, senden die anderen noch die letzten Stoßgebete gen Himmel. Und als Toni Kroos in der 95. Spielminute zum Freistoß ansetzt, ist jedem klar: Wenn das Ding nicht drin ist, ist wohl alles vorbei. Doch Kroos trifft und rettet den Abend. Binnen Sekunden sind alle Hände in der Luft und der Maxplatz von Jubelrufen gefüllt.Die Vorzeichen waren klar: Beim WM-Spiel gegen Schweden am Samstagabend hatte Deutschland weit mehr als nur drei Punkte zu verlieren: Bei einer Niederlage wäre die deutsche Nationalelf zum ersten Mal in der Weltmeisterschaftsgeschichte in der Vorrunde ausgeschieden. Trotz der prekären Ausganglage startet die deutsche Mannschaft überzeugend mit starken Angriffen und sicheren Ballwechseln. Und auch die Stimmung der Fans beim Public-Viewing auf dem Maxplatz ist zunächst ungetrübt. Bei Pizza und Bier feuern rund 1500 Fans lautstark das Team um Trainer Joachim Löw an.In der 24. Minuten endete die deutsche Glückssträhne aber vorerst: Zunächst bekommt Sebastian Rudy den Schuh eines Schweden ins Gesicht, woraufhin seine unaufhörlich blutende Nase die deutsche Elf für fünf Minuten zum Spiel in Unterzahl zwingt. Dann geht Schweden auch noch nach einem deutschen Fehlpass in Führung. Zur Halbzeit ist das Nervenkostüm der meisten Fans deutlich angespannt. Nur Ludvig und Kalle aus Schweden freuen sich. In voller Fanmontur feuern die Freunde ihr Nationalteam an. "Auch wenn wir hier in Bamberg in der Unterzahl sind, haben wir keine Angst vor den deutschen Fans und freuen uns riesig, heute hier zu sein", erzählt Kalle.Doch das Blatt wendet sich schon kurz nach der Halbzeit erneut: Drei Minuten nach Wiederanpfiff gelingt Marco Reus der Ausgleich für Deutschland. Die Fans reagieren mit deutlicher Erleichterung. Doch von Freude kann noch keine Rede sein, da bei einem 1:1 das Weiterkommen der Mannschaft nicht nur vom Sieg gegen Südkorea, sondern auch vom Spielausgang zwischen Schweden und Mexiko abhinge. Mit gebanntem Blick wird nun jede Spielminute verfolgt und jede verpatzte Chance mit lautem Aufschreienkommentiert.Nachdem Jerome Boateng das Feld in der 81. Minute nach einer Gelb-Roten Karte verlassen muss, hallen Buhrufe über den Maxplatz. "Das hätte sich Boateng doch wirklich sparen können. Damit hat er nicht nur sich selbst geschadet, sondern vor allem dem restlichen Team", kommentiert Studentin Noemi. Trotz Unterzahl bietet das deutsche Team seinen schwedischen Gegnern tapfer die Stirn, doch der Anschlusstreffer bleibt aus.Erst in der letzten Minute der Nachspielzeit kann Toni Kroos einen Freistoß ins 2:1 verwandeln und erlöst die deutschen Fans von ihrem Leid. Von einem Moment auf den anderen springt der ganze Maxplatz auf und die Fans liegen sich jubelnd in den Armen. "Das haben wir uns verdient. Toni Kroos - Fußballgott", freut sich Schüler Jan. Gemeinsam mit den anderen Fans feiert er den Helden des Abends und hofft auf einen weiteren deutschen Sieg gegen Südkorea am kommenden Mittwoch.