Das endgültige Wahlergebnis lag erst am späten Sonntagabend vor, weil in Frensdorf noch ein letzter Briefwahlbezirk ausgezählt werden musste. Doch zu diesem Zeitpunkt lag der Amtsinhaber Johann Kalb (CSU) bereits uneinholbar vorne, am Ende kam er auf 58,63 Prozent der Wählerstimmen. Einmalige Situa...