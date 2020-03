Johann Kalb als Bamberger Landrat bestätigt

Am späten Sonntagabend lag das Ergebnis der Landratswahl vor: Amtsinhaber Johann Kalb (CSU) setzte sich mit 58,63 Prozent der Wählerstimmen durch. Bei knapp 69 Prozent Wahlbeteiligung lag er in den meisten Wahllokalen vorn und riss in Buttenheim, Wattendorf, Königsfeld und Schlüsselfeld sogar die 70-Prozent-Hürde. SPD-Herausforderer Andreas Schwarz konnte zwar gegenüber dem ersten Wahlgang noch einmal deutlich zulegen, erzielte aber nur in Gundelsheim, Stegaurach, Walsdorf und Strullendorf Mehrheiten für sich. Dennoch zeigte er sich über sein Ergebnis von vorläufig 41,37 Prozent "überhaupt nicht enttäuscht".

