Jochen Gottwald fordert den Amtsinhaber heraus

Der studierte Politikwissenschaftler führt seit 2007 erfolgreich ein nachhaltiges Textilunternehmen, das als ökologischer Vorreiter unter anderem den Deutschen Bundestag mit fair produzierten Taschen aus zertifiziert biologischer Baumwolle beliefert.

Gottwald lobte die Arbeit der Wählergruppe und ihren vier Gemeinderäten in den letzten sechs Jahren. Man könne sehr zufrieden sein, denn ohne den neuen Schwung und den frischen Wind, den die Wählergruppe mitgebracht habe, sähe Kemmern heute anders aus. Er freue sich, dass er nun die Gelegenheit bekomme, diesen frischen Wind ins Bürgermeisteramt zu tragen.

Er wolle ein Bürgermeister sein, der Kemmern aktiv gestaltet und gemeinsam mit den Vereinen und allen Bürgern, egal welcher politischen Orientierung, nach vorne bringt.

Dazu gehöre zuallererst, eine Kultur der Transparenz und Offenheit zu schaffen. Gemeinderatsmitglieder müssten ein generelles Akteneinsichtsrecht erhalten und frühzeitig

über Sitzungsinhalte sowie deren zugrunde liegenden Quellen informiert werden. Die Nutzung von Smartphones und Tablets zur Schnellrecherche während der Sitzung müsse den Gemeinderatsmitgliedern erlaubt werden.

Den Bürgern wolle er es so leicht wie möglich machen, am politischen Prozess mitzuwirken und ihre Ideen und Vorstellungen auf direktem Wege in den Gemeinderat bringen zu können. Die Homepage der Gemeinde wolle er bürgerfreundlich gestalten und mit nützlichen Inhalten und Funktionen füllen.

Auch das Thema Nahversorgung ist ihm wichtig. Besonders am Herzen liege ihm, dass es vor allem den älteren Bürgern wieder möglich sein müsse, sich an zentraler Stelle im Ort zu begegnen und dort Lebensmittel und andere Gegenstände des täglichen Bedarfs einkaufen zu können. Weil jeder seinen Platz brauche, müsse auch der Jugend Raum gegeben werden. Er wolle

sich dafür einsetzen, dass den Jugendlichen Räumlichkeiten zur freien Entfaltung ihrer persönlichen Talente zur Verfügung stehen. "Ich denke da zum Beispiel an einen Proberaum für Musikbands, einen Werkraum aber auch einen Tanz- und Fitnessraum", sagte Gottwald. Dieses räumliche Angebot solle durch professionelle Jugendarbeit seitens des Projekts "Jam" ergänzt werden, einem Jugendfreizeitmodell, das auf Kommunen spezialisiert ist.

Gottwald sagte, es freue ihn, dass es den Gemeinderäten der "Zukunft für Kemmern" gelungen sei, die Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige durchzusetzen. Dennoch bedürfe es noch zusätzlicher Maßnahmen.

Einer der wichtigen Erfolge von "Zukunft für Kemmern" sei, dass nun von Gemeindeseite

zumindest wieder davon gesprochen werde, das Baugebiet Bettelweg zeitnah anzugehen. Jochen Gottwald betonte, dass Kemmern dieses Baugebiet dringend benötige, um junge Familien in der Gemeinde zu halten.

Nun freue er sich auf den Wahlkampf. "Die Bürger sollten wissen, dass sie jederzeit das Gespräch mit mir suchen und ihre Erwartungen, Wünsche und Ideen äußern können." Dafür stehe er persönlich, telefonisch oder unter der Email-Adresse

jochen.gottwald@zukunft-kemmern.de zur Verfügung. Die Aufstellungsversammlung der Gemeinderatskandidaten findet am 9. Januar ab 19.30 Uhr im Landgasthof Leicht statt. Hierzu sind alle interessierten Bürger eingeladen.red