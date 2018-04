Jetzt geht?s im Garten richtig los! - Unter diesem Motto laden die Bamberger Gärtner am Sonntag, 29. April, wieder zu einem abwechslungsreichen Aktionstag ein und öffnen ihre Tore in der Gärtnerstadt.

14 Gärtnereien aus dem ganzen Stadtgebiet - von Gemüse- über Kräuter-, Obst und Zierpflanzengärtnereien bis hin zu Baumschulen und Staudengärten ? geben an diesem Tag spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Von 10 bis 17 Uhr laden sie zum Schauen, Staunen und Mitmachen ein. Frühlings-Blütenpracht verlockt zum Flanieren in historischem Ambiente mit Blick auf den Dom und die Bamberger Kirchen. Gärtnermeister zeigen die neuesten Gartentrends, geben fachkundige Tipps und erzählen von ihrer Arbeit. Vielfältige Mitmachaktionen in den Gärtnereien garantieren Jung und Alt einen abwechslungsreichen und spannenden Tag.

Während die Gartenfreunde zum Beispiel an Kräuterführungen teilnehmen oder beim Gestalten von Blumengestecken kreativ werden können, ist auch für Kinder einiges geboten: Sie können Holzwindräder bemalen, ihr eigenes kleines Insektenhotel basteln, Papier-Raketen fliegen lassen oder in der Hüpfburg toben. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Von den Gärtnern selbst zubereitete Köstlichkeiten wie Gärtnerpizza mit Süßholz, Quark- und Radieslabrote, Hopfen-Wraps, Veggie-Burger, feiner Saibling und viele mehr verwöhnen den Gaumen. Zum Kaffee werden unter anderem selbstgebackene Kuchen, Torten und ?Geschnittene Hasen? angeboten.

Der Eintritt für alle Veranstaltungen am Tag der offenen Gärtnereien ist frei. Programmheft und Flyer gibt es bei den teilnehmenden Gärtnereien, bei Stadt und Landkreis Bamberg sowie bei BAMBERG Tourismus & Kongress Service. Viele weitere Informationen auch unter www.gaertnerstadt-bamberg.de.

Plakat-Ausstellung

Anlässlich des diesjährigen Jubiläums 25 Jahre Welterbe ?Altstadt von Bamberg? findet ab dem 29. April bis zum 29. Juni auch eine Plakat-Ausstellung in vielen Bamberger Gärtnereien statt. In den Betrieben finden sich unterschiedliche Teile der Ausstellung, die einen Einblick in die Vielfalt des Bamberger Welterbes und in die Tätigkeiten des Zentrums Welterbe Bamberg geben.