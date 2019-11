"Jeder Mann kann singen, bloß traut sich nie einer": Der Bamberger Chor "Männersache" probt nur in der Kneipe

Der Bamberger Männerchor "Männersache" ist nur eins von Thomas Kaminski's kreativen Projekten. Als eigenständiger Musiklehrer hat er es sich zur Aufgabe gemacht, auch die Männer zum Singen zu animieren, denn er ist der Überzeugung: "Jeder Mann kann singen, bloß traut sich nie einer."

Jeder ist willkommen - Talent ist kein Muss

Am wichtigsten ist Kaminski, dass die Männer Spaß am Singen haben und sich jedes Mitglied wohl fühlt. Doch wie hat er es geschafft, eine stattliche Zahl von 25 Teilnehmern zu erreichen und die Männer zu motivieren, über ihren Schatten zu springen? Ganz einfach: Gesungen wird in einer Musikkneipe in der Bamberger Innenstadt.

"Männer sind sehr bequem aber Männer sind gesellig", erklärt Thomas Kaminskis. "Man muss die Männer da abholen, wo sie halt gesellig sind". Mit einer Musikkneipe hat er sich damit wohl den am besten geeignetsten Ort ausgewählt.