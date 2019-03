Jahnhalle wurde zum Hexenkessel

Ein Potpourri aus Tanz, Gesang und guter Stimmung boten die Akteure bei den bunten Abenden des Motor-Clubs-Sassanfahrt in der zweimal ausverkauften Jahnhalle in Hirschaid. Charmant führten Jutta Schüssler und Dirk Hirsch durch die etwa fünfstündige Show.

Eröffnet wurde der Abend mit dem Original-Gardetanz der "No Limits" aus dem Jahr 2010, als die Reihe der MCS-Abende begann. Die "Wilden Wichtel" sind die Kleinsten des MCS, sie begeisterten die Zuschauer als Einhörner. Die drei- bis sechsjährigen Tänzerinnen eroberten die Herzen im Sturm, da durften die Trainerinnen Carina Göbhardt, Marina Limmer und Lisa Wacker mächtig stolz auf ihre Schützlinge sein.

"Kracher Ladys" und "Krümelkekse"

Die "Kracher Ladys" des MC Sassanfahrt bemächtigten sich einer Zeitmaschine und gaben

ihren Strumpfhosentanz aus dem Jahr 2012 zum Besten. Hingebungsvoll tanzten die Mütter von

Tänzerinnen den Gardetanz der 1. MCS-Garde aus dem Jahr 1981 mit toller Unterstützung des

Männerballetts.

Die "Krümelkekse" führten die Zuschauer als Biene Maja über eine Blumenwiese. Die Tänzerinnen im Alter von sechs bis acht Jahren werden von Corina Diegel-Zeh und Simone Knoll trainiert. Erstmalig gab es auch einen Gardetanz der "Krümel", einstudiert und trainiert von sieben Nachwuchstrainerinnen.

Das eingespielte Sextett des Männerballetts kam als menschliches Fließband auf die Bühne. Die

Bewegungen der in Reih und Glied stehenden Männer passten perfekt ineinander, ein kleiner

Fehler hätte verheerende Folgen haben können.

Die Mädels der "Frechen Früchte" begeisterten mit zwei Tänzen die Gäste in der Halle. Der Gardetanz

überzeugte mit flotten, akrobatischen Fähigkeiten und beim Showtanz ging es in die Welt der Trolle,

ausgedacht von Verena Ott und Kristina Schmaus.

Im Phobienselbsthilfe-Stuhlkreis war der Zuschauer mittendrin und konnte sehen welche

Gefahren bei einer Sitzung entstehen können.Ein kleines "tut mir leid" löste eine Kettenreaktion

aus. Der Saal tobte.Die Mitwirkenden waren Jörg Hirsch, Tanja Krapp, Christian Zeh, Ramona

Baumgarten, Dirk Hirsch und Jochen Haas.

Hoch die Beine

Die "Lollipops" gingen der Frage nach wie es sich den anfühlen könnte als Mädchen im

Jungskörper, witzig und ausdrucksstark im falschen Körper Die Lollipops-Gardemädels ließen die

Beine hoch und die Herzen im Publikum höher schlagen.Trainer: Dirk Hirsch, Svenja Hojer und

Leonie Erhardt

Der Showtanz der "Black Diamonds" beschäftigte sich mit dem Thema "Stress und Burn out" und brachte eine interessante Facette in den Abend. In diesem Jahr begeisterten die "Black

Diamonds" auch mit einem tollen Gardetanz.

Für mächtig Stimmung sorgte das Musical "Ich will Spaß". Hits aus den 80ern wie 99 Luftballon,

Codo, Sperrbezirk oder Rosemarie wurden liebevoll in eine Story um einen Radiosender

eingebunden.

Luca Capello ging ziemlich selbstbewusst auf die Bühne und erzählte aus seinem Leben als

Fussballer und Lausbub. Auch ließ er sich ausgiebig über seinen Bratwurst-essenden Vater und die

Prosecco-süchtige Mutter aus.

Die sechs Mädels der Tanzgruppe "No Limits" ließen in einem kleinen Einspieler die vergangenen zehn Jahre Revue passieren bevor sie mit dem Knasttanz "Hinter Gittern" ausbrachen und einer der Abräumer des Abends waren.

Die Tanzmariechen Svenja Hojer, Leni Lerch, Maja Lerch und Leonie Erhardt zeigten einmal mehr

mit Ihrem Mariechenmedley, dass Gardetanz Sport auf höchster Ebene ist.

Zum Abschluss "Mamma Mia"

Den Abschluss eines jeden bunten Abends bildet ein Musical. In diesem Jahr hatte man

sich "Mamma Mia" von Abba vorgenommen. 50 Tänzerinnen, eine Story um

eine alleinerziehende Mutter und drei Väter wurden mit den Melodien von Abba kombiniert - ein würdiger Höhepunkt für die Jubiläumsausgabe des Bunten Abend.

O-Töne von Besuchern: Landrat Johann Kalb: "Ich muss sagen: Ich war "hel(l)auf begeistert. So viele innovative Beiträge, so viele musikalisch und tänzerisch herausragende Programmpunkte sprechen für die pure Lebensfreude aller Akteure." Gabriele Meth, Vorsitzende OKR Sassanfahrt: Es war ein toller Abend, die Leistungen der Aktiven sind enorm. Und Bürgermeister Klaus Homann, Hirschaid, meinte: "Was wir erlebt haben war ein gigantisches Feuerwerk von Können, Ideenreichtum und Kurzweiligkeit."