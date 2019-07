Ist Bamberg die teuerste Energiestadt?

Stadtwerke-Geschäftsführer Michael Fideldey spricht von "Falschinformationen", die die Kunden verunsicherten. Verivox stellte anhand einer Musterfamilie Vergleiche zwischen den 200 größten deutschen Städten auf. In Bamberg zahle man für einen Verbrauch von 4000 Kilowattstunden Strom und 20 000 Kilowattstunden Gas durchschnittlich 2789 Euro im Jahr. Das seien 372 Euro mehr als im Bundesdurchschnitt und 679 Euro mehr als in der günstigsten Stadt Lingen (Niedersachsen). Die Aussage sei jedoch falsch, "weil Verivox eine Musterrechnung aufgestellt hat, die die Realität nicht widerspiegelt", sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Fideldey.

Was den Strom so teuer macht und was der Klimaschutzbeauftragte dazu sagt, lesen Sie hier bei infrankenPlus.