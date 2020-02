Interview-Finale: Wer ist Thomas Kellermann?

Doch aus welchem Holz ist der Bewerber geschnitzt und für was tritt er ein? Darüber will sich FT-Redaktionsleiter Michael Memmel mit Kellermann - wie schon mit den anderen Kandidaten - am Montag, 10. Februar, um 18 Uhr bei einem öffentlichen Interview im MGO-Verlagshaus, Gutenbergstraße 1, unterhalten. FT-Leser sind herzlich willkommen, dabei zu sein und selbst Fragen zu stellen. Hier geht es zur Anmeldung für die Veranstaltung.