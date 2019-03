Indoortipps in Bamberg: Aktivitäten bei schlechtem Wetter

Gewitter, Regen und keine Besserung in Sicht - schlechtes Wetter kann so manch einen den Tag vermiesen. Etwas draußen zu unternehmen, ist dabei keine Option. Wer will denn schließlich bei einem derartigen Schmuddelwetter schon rausgehen? Damit Sie nicht stundenlang vor dem Fernseher verharren und das Wochenende Zuhause verbringen müssen, haben wir hier einige Indoortipps für Bamberg, um Ihren Tag zu versüßen.

Bouldern

Sowohl für sportlich fittere Menschen, als auch für Sportmuffel ist der Besuch in die Boulderhalle ein Spaß, der in Erinnerung bleibt. Versuchen Sie ihre Höhenangst zu überwinden und klettern Sie bis zur Decke. Keine Angst, für genügend Sicherheit sorgt der extrem weiche Boden. So kann ihnen nichts passieren. Für eine kurze Pause, gibt es an der Theke eine Auswahl an Getränken und kleinen Gerichten.

Preis: Vor 15 Uhr 7,90 Euro, danach 9,90 Euro

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag sowie Feiertags von 9 Uhr bis 23 Uhr, Dienstag und Mittwoch ab 11 Uhr

Adresse: Blockhelden Bamberg, Memmelsdorferstraße 211, 96052 Bamberg

Schwimmen gehen oder beim Wellness entspannen

Im Bambados kann sich sowohl ausgepowert, als auch genügend entspannt werden. Falls das Badeerlebnis mal etwas anders gestaltet werden sollte, so gibt es Schnupperkurse im Aqua-Fitness. Im Anschluss können Sie sich in einen der sechs Saunen der Saunalandschaft ausruhen und ein Dampfbad nehmen.

Preis: Hallenbad ab 4,60 Euro, Sauna ab 9 Euro

Öffnungszeiten: Hallenbad: Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 22 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertage von 7 bis 22 Uhr; Sauna: Montag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr

Adresse: Bambados, Pödeldorfer Straße 174, 96050 Bamberg

Bowlen

Egal ob zu zweit oder zu zehnt, beim Bowlingspielen gibt es keine begrenzte Zahl an Teilnehmern, solange genügen Bahnen vorhanden sind. Vor allem am Wochenende werben die Bowlinghäuser mit stimmungsvoller Musik, Neonlichter und tollen Angeboten. Ermäßigungen gibt es nicht nur für die Bowlingspiele, sondern auch für die Getränke sowie für das Essen.

Preis: Ein Spiel ab 99 Cent pro Person

Öffnungszeiten:

Main Franken Bowling: Montag bis Donnerstag von 16 bis 24 Uhr, Freitag 15 bis 1 Uhr, Samstag 12 bis 1 Uhr, Sonn- und Feiertags 12 bis 23 Uhr

Bowlinghaus Bamberg: Montag bis Donnerstag von 16 bis 23 Uhr, Freitag von 14 bis 1 Uhr, Samstag von 14 bis 2 Uhr, Sonntag von 14 bis 23 Uhr

Adresse:

Main Franken Bowling, an der Breitenau 2, 96052 Bamberg

Bowlinghaus Bamberg, Moosstraße 91-97, 96050 Bamberg

Mehr Infos über Main Franken Bowlingund Bowlinghaus Bamberg

Billard

Wem es mehr nach ein paar Runde Billard gelüstet, der kann sowohl in den Bowlinghäuser neben einigen Spielautomaten, als auch im Jugendtreff Immer Hin sich Kö und Kugeln ausleihen.

Preis: ab 2 Euro pro Spiel

Öffnungszeiten:

Main Franken Bowling und Bowling Bamberg wie oben

Immer Hin: Sonntag bis Donnerstag von 15 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag von 15 bis 1 Uhr.

Adresse:

Main Franken Bowling und Bowling Bamberg wie oben

Immer Hin: Dr.-von-Schmitt-Str. 20, 96050 Bamberg

Escape Room

Wählen Sie zwischen zwei Räumen, die mit spannenden Rätseln Ihre Nerven strapazieren. Tauchen Sie in zwei unterschiedliche Geschichten ein und versuchen alle Hinweise zu finden. Schaffen Sie es das Rätsel noch vor Ablauf der Zeit zu lösen?

Preis: ab 20 Euro

Öffnungszeiten: Je nach Terminvereinbarung

Adresse: Quest4Exit, Geisfelder Str. 48, 96050 Bamberg

Lasertag

Ob im Team oder Gegeneinander, beim Lasertag können auf über 400 Quadratmeter bis zu 12 Spieler gleichzeitig spielen. Bei einer großen Auswahl unterschiedlicher Modi wird das Spiel in der verdunkelten Dschungelruine nie langweilig. Versuchen Sie zum Beispiel den Modus "Midnight Madness". Er bietet absoluten Nervenkitzel bei totaler Dunkelheit.

Preis: ab 8 Euro

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 16 bis 22 Uhr, Samstag von 12 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertags von 14 bis 22 Uhr

Adresse: Lasertag Bamberg, Memmelsdorfer Straße 211, 96052 Bamberg

Bubble Soccer

Badminton, Beachvolleyball oder Fußball müssen nicht unbedingt draußen gespielt werden. Die Räumlichkeiten des Sportparks Bamberg bieten genügend Platz um seine Lieblingssportart auch drinnen auszuüben. Wenn Sie schon mal hier sind, testen Sie doch gleich die Trendsportart "Bubble Soccer". Zwei Mannschaften spielen dabei gegeneinander Fußball und stecken währenddessen in einem riesigen, aufblasbaren Ball.

Preis: Bubble Soccer für 8 Personen ab 199 Euro, weitere Sportarten variieren je nach Halle

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 15 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr

Adresse: Sportpark Bamberg. Zeppelinstraße 2b, 96052 Bamberg

Theater

Das ETA-Hoffmann-Theater gehört zu den prägenden Kulturträgern Bambergs. Mit dem festen Ensemble von 20 Schauspielern präsentiert das Schauspielhaus stets neue Stücke. Daneben werden Jugendliche und Flüchtlinge mit eigen konzipierten Stücken die Zuschauer unterhalten.

Preis: Eintrittskarten ab 5 Euro

Adresse: E.T.A.-Hoffmann-Platz 1, 96047 Bamberg

Kino

Bamberg ist zwar klein, hat aber trotz dessen drei Kinos mit jeder menge Filmprogramm zu bieten. Von Romantik zu Krimi bis hin zum Thriller bieten sowohl die zwei kleinen Kinos, Lichtspiel und Odeon, als auch das CineStar Programm für jedermann an.

Preis: Lichtspiel und Odeon ab 7 Euro, CineStar ab 10,30 Euro

Adresse:

Lichtspiel: Untere Königstr. 34, 96052 Bamberg

Odeon:Luitpoldstraße 25, 96052 Bamberg

CineStar: Ludwigstraße 2, 96052 Bamberg

Mehr über die Kinos Lichtspiel, Odeonund CineStar

Sie haben ihre Lieblingsaktivität nicht gefunden und kennen noch weitere Indoortipps bei schlechtem Wetter? Dann diskutieren Sie mit und in den Kommentaren. Wir freuen uns über Vorschläge!