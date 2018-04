Indien erblüht im neuen Glanz

Seit zwölf Jahren nun ist Kuldeep Bagri mit seiner Familie hier in der Frauenstraße 2 und führt das indische Restaurant Swarg. Jetzt hat er und sein Team nach einer umfangreichen Renovierung Wiedereröffnung gefeiert und der Besucher taucht mit allen Sinnen in die Welt der Genüsse ein.

Die Inneneinrichtung ist authentisch, zeitlos und modern. Doch auch der neue Außenbereich in der entspannten Fußgängerzone lädt dazu ein, sich von indischen Kochkünsten verführen zu lassen. Egal ob vegetarisch, glutenfrei, mit Fisch- oder Fleischkreationen, die Küche verwöhnt mit feinsten indischen Spezialitäten die Gäste.

Direkt am Eingang des Restaurants empfängt eine Schale mit Gewürzen zum Probieren die Besucher. Aus der Küche kommen exotische Aromen von frisch gegrilltem Essen. "Wir braten hier das Fleisch oder den Fisch nicht in Öl raus, wir grillen in unserem traditionellen Tandur-Ofen", so Bagri, der Restaurantbesitzer. Er demonstriert stolz den Lehm-Ofen in der Küche. Hier wird nicht nur Fleisch gegrillt, sondern auch Brot frisch gebacken.

Bagris Geheimnis für sein gutes Essen? "Wir kochen hier ganz natürlich. Mit traditionellen indischen Gewürzen", so der Besitzer. Dass sein Essen gut ankommt, sieht man vor allem an den glücklichen Gästen. Aber auch an den vielen Online-Bestellungen, die besonders auf ihrer Seite www.swarg.de eingehen.

Probieren Sie Swarg. Erleben Sie Indien. Lukas Pitule