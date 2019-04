In Viereth sind Kunden und Gäste Anlieger

Einbußen von bis zu 70 Prozent beklagen die Geschäftsleute in Viereth, nachdem in dieser Woche mit der Baustelle an der Ortsdurchfahrt begonnen wurde. Dabei sind alle weiterhin erreichbar, wenn auch die Route innerorts ein bisschen umständlicher geworden ist. Die Anlieger-frei-Schilder weit vor dem Ort halten wohl etliche Kunden und Gäste fern. Wenn sie aber zu den Geschäften oder zur Wirtschaft wollen, gelten sie als Anlieger. Die Geschäftsleute klären mit Plakaten und Anfahrtskizzen auf.

