In Gunzendorf wummern keine Schlagzeuge mehr

Auf der Bühne des Gunz-live in Gunzendorf werden vorerst keine Schlagzeuger mehr ihre Doppel-Bass-Trommeln treten. Das letzte Gitarrensolo scheint verklungen. "Wir haben mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln für Gunz-Live gekämpft. Leider ist das Ergebnis, dass der Kampf aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen verloren ist", schreiben die Veranstalter Tim Uthmann und Mario Dorsch in einer Pressemitteilung. "Nach über 60 Jahren Gunzendorf Live haben wir die schwere Aufgabe, den Stecker zu ziehen und die Türen zuzusperren."

Als Gründe geben die Organisatoren rechtliche Probleme an. Anwohner hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Lärmbeschwerden und sich juristisch zur Wehr gesetzt. Die Veranstaltungshalle hatte in den vergangenen 60 Jahren vielen Bands eine Bühne geboten, bekannteren und unbekannteren. Besonders unter Metal-Fans hatte Gunzendorf einen Namen in der Region - unser Foto zeigt einen Auftritt der Band Ebola vor ein paar Jahren. "Trotz der mittlerweile über 60-jährigen Historie ergibt sich kein juristischer Bestandsschutz", schreiben die Veranstalter.