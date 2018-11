In Bamberger Drogeriemarkt: Ertappte Ladendiebin rastet aus - Passanten ins Gesicht geschlagen

Eine 33-jährige Frau ist am Donnerstagabend in einem Drogeriegeschäft in der Bamberger Innenstadt von Angestellten dabei beobachtet worden, wie sie Waren in ihre mitgeführte Tasche steckte und damit ohne Bezahlung das Geschäft verlassen wollte. Das berichtet die Polizei Bamberg-Stadt.

Ladendiebin rastet aus: 33-Jährige schlägt wild um sich

Ein Angestellter sprach die Frau auf den Diebstahl an, weshalb die 33-Jährige sofort wild um sich zu schlagen und treten begann. Nur durch das couragierte Eingreifen von zwei Bundespolizisten und zwei weiteren Passanten konnte die Frau bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle gehalten werden.

Ein Passant wurde von der aggressiven Frau durch einen Schlag im Gesicht verletzt; außerdem ging noch eine Werbetafel zu Bruch, wodurch Sachschaden von etwa 50 Euro entstanden ist. Die Diebesbeute hatte einen Wert von 100 Euro. Neben räuberischen Diebstahls muss sich die aggressive Frau auch noch wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Noch heftiger war dieser Fall von Körperverletzung in Bamberg: Zu Boden geprügelt und lebensbedrohlich verletzt: Was geschah in der Bamberger Sandstraße?