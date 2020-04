In Bamberg gestrandet: Sprachschüler verlängern ungewollt ihren Aufenthalt

Die Verbindung wird aufgebaut. Noch ist der Bildschirm schwarz. Das Getränk steht bereit, die Vorfreude ist groß. Es kann losgehen. Ah, endlich verbunden! Auf dem Computer erscheinen nach und nach lächelnde Gesichter. Es ist Donnerstag, 18 Uhr: Zeit für den Stammtisch des Sprachinstitutes Treffpunkt Bamberg.

Einmal wöchentlich treffen sich die Sprachschüler via Skype, um gemeinsam anzustoßen. Normalerweise säßen sie sich persönlich bei einem kühlen Bier in der Sandstraße gegenüber. Doch auch das Sprachinstitut musste in der Corona-Krise mit Einschränkungen reagieren.

Sprachschule ermöglicht Stammtisch vor dem Bildschirm

Da die Kurse nun nicht mehr auf normalem Wege stattfinden können, bietet das Institut Online-Kurse an. Zum Zeitpunkt der Schließung waren laut Geschäftsführerin Kristina Schimmeyer 20 Sprachschüler aus insgesamt 22 Nationen vor Ort. Viele dieser Schüler kommen während ihres Aufenthaltes in Bamberg bei Gastfamilien unter.

Aufgrund der derzeitigen Situation können einige jedoch nicht mehr nach Hause. Aktuell sind noch zehn von ihnen gestrandet in einem Land, dessen Sprache sie gerade erst lernen.

Corona-Krise: Viele bleiben länger in Bamberg als geplant

Sarah Jublot ist eine von ihnen. Die 35-Jährige kommt aus Blancafort in Frankreich und ist seit Mitte Januar als Sprachschülerin in Bamberg. Ihre Gasteltern, das Ehepaar Barth, haben ihr ein Gästezimmer zur Verfügung gestellt, die restliche Wohnfläche teilen sie sich.

Ihr geplantes Abreisedatum war zunächst der 19. April. "Ich habe jetzt erst mal für drei Wochen verlängert", erzählt Jublot. "Ich probiere, das Beste aus der Situation zu machen, und lerne fleißig deutsch."

Sprachschülerin hat viel Kontakt mit Freunden

Mit Blick auf ihre Heimat und ihre Freunde zeigt sich die Französin besorgt: "Ich habe viel Kontakt mit meiner Familie und meinen Freunden und sie sind alle sehr ängstlich. Frankreich ist nicht so gut vorbereitet auf die Corona-Situation."

Sie selbst fühle sich in Bamberg im Moment sicherer, als sie es in ihrer Heimat tun würde - auch wenn sie sich nach ihren Liebsten sehne. Für Elisabeth Barth sei die Situation zwar ungewohnt, sie unterstützt Jublot aber so gut wie möglich.

"Ihren Aufenthalt hat sie sich sicherlich anders vorgestellt", meint Barth. "Um ihr trotzdem Bamberg und Umgebung zeigen zu können, haben wir vor einigen Tagen eine Fahrradtour zu zweit gemacht."

Aufenthalt bis Frühling verlängert

Auch Tak Ayuki Ogawa ist ein gestrandeter Sprachschüler. Der Japaner kommt aus Tokio und ist seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres in Bamberg. Sein erstes Abreisedatum um Weihnachten herum hatte der 42-Jährige aus persönlichen Gründen verschoben und seinen Aufenthalt bis zum Frühling verlängert.

Im Moment sollte Ogawa planmäßig schon wieder bei seiner Familie sein. Aber auch ihm machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Ein neues Abreisedatum steht noch nicht in Aussicht. Die Gasteltern Herbert und Sonja Janzik stellen ihm eine Einzimmerwohnung im Dachgeschoss ihres Hauses zur Verfügung. "Eigentlich wollten wir unser Zimmer nicht so lange vermieten, aber natürlich darf er gerne weiter bei uns wohnen."

In dieser ungewohnten Situation halten sich die Schüler an bekannten Ritualen fest. Wie eben den Stammtisch - auch wenn der improvisiert vor dem Bildschirm stattfindet.