LKR Bamberg 31.07.2019

Unser Thema der Woche // Genuss

Im Land der großen Biervielfalt

Im Landkreis Bamberg gibt es noch zahlreiche kleinere Brauereien, viele in Verbindung mit einem Wirtshaus. Auch Braumeister Peter Griess setzt in Geisfeld auf diese Form der Direktvermarktung. Trotzdem ist sein Bier auch in Italien begehrt.