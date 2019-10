Ihre Fragen an Bambergs OB-Kandidaten

Der Chefposten im Rathaus wird im März 2020 wieder neu für sechs Jahre ausgeschrieben: Der Stelleninhaber möchte weitermachen, zwei Männer und eine Frau (und wahrscheinlich noch weitere) bewerben sich ebenfalls. Die Entscheidung über die Vergabe liegt bei Bambergs Bürgern, die bereits mehr oder weniger aussagekräftige Bewerbungsmappen vorliegen haben. Zum persönlichen Vorstellungsgespräch lädt nun der Fränkische Tag den amtierenden Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und die Herausforderer Daniela Reinfelder (BuB), Christian Lange (CSU) und Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg) ein.

Locker und kritisch

Der Leiter der Lokalredaktion Bamberg, Michael Memmel, möchte den aktuell vier Bewerbern in einzelnen, öffentlichen Interview-Terminen im FT-Verlagsgebäude in der Gutenbergstraße auf den Zahn fühlen. Auftakt für die jeweils um 19 Uhr beginnenden Veranstaltungen ist am Montag, 7. Oktober, mit Christian Lange, danach folgen Andreas Starke (14. Oktober), Jonas Glüsenkamp (25. Oktober) und Daniela Reinfelder (28. Oktober) sowie mögliche weitere OB-Kandidaten. In lockerer Atmosphäre soll es ebenso unterhaltsam wie kritisch werden. FT-Leser sind nicht nur herzlich eingeladen, die Veranstaltung vor Ort zu verfolgen, sondern uns auch im Vorfeld konkrete Fragen an die Bewerber zu schicken.

Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist online auf hier oder telefonisch unter 0951-188108 möglich. Hier können FT-Leser auch Fragen an die Kandidaten stellen.