Gefangen in der eigenen Haut: Elli aus dem Landkreis Bamberg leidet an seltener Krankheit Ichthyose

"Da hat sich der liebe Gott den richtigen Menschen für diese Krankheit ausgesucht." Sagt die Mama der kleinen Elli. Das Mädchen kam mit einem sehr seltenen Gendefekt auf die Welt und leidet seitdem an Ichthyose und zwar in der lamellären Unterform. Eine Verhornungsstörung der Haut. Elli hat sehr gut zugehört und nickt. Mit ihren knapp fünf Jahren weiß sie bereits gut Bescheid.

"Unser Leben richtet sich nach der Krankheit", stellt Ellis Mama fest. Nicht irgendwie bitter, sondern einfach nur sachlich. Mit einem sanften Lächeln im Blick auf das aufgeweckte Kind. Auch Elli lächelt. Verschmitzt durch die Gläser ihrer Brille. Ein aufgewecktes Kind, das sich von der Schwester bereits das Schreiben hat beibringen lassen, und das gerne die Sätze der Mama zu Ende bringt. Die Bemerkung der Besucherin, sie sei witzig, bestätigt Elli umgehend und kichernd: "Ja, ich bin immer witzig."

Ichthyose: Gefangen in der eigenen Haut

Dabei könnte dem Außenstehenden die Fröhlichkeit vergehen, wenn er von dem hört, was es heißt, mit dieser Krankheit zu leben: Bevor Elli überhaupt in die integrative Gruppe ihres Kindergartens gehen kann, ist ein aufwendiges Pflegeprogramm nötig: Etwa eine Stunde sitzt Elli da erst einmal in der Badewanne, denn ihre Haut muss sozusagen eingeweicht werden, damit im Anschluss mit einem Peelinghandschuh Hautschuppen abgelost werden können. "Mit dem Schuppellappen", wie das Mädchen ergänzt. Danach folgt intensives Eincremen. Die etwa zweistündige Prozedur - "je nachdem wie Elli mitmacht" - zwinkert die Mama, muss am Abend wiederholt werden.

Ellis Haut bedarf intensiver Pflege, wozu zweimal Baden pro Tag und mehrmaliges Eincremen zählen. Foto: Ronald Rinklef

Auch bei der Kleidung ist besonderes Augenmerk nötig. Kein Fleece und nichts, woran Haut hängen bleiben könnte. "Baumwolle ist unser Favorit", lässt die Mama wissen.

Ellis Schwester kam ohne Gendefekt zur Welt. Dass das jüngere Kind einen hat, erfuhr die Familie (die hier anonym bleiben möchte) erst mit der Geburt. "Die Ärzte sprachen von einem Kollodium-Baby." Sichtbares Zeichen - ein sozusagen in der eigenen Haut gefangenes Kind. Die Ärzte ließen die Eltern aus dem östlichen Landkreis nicht einfach mit dieser Diagnose allein. "Sie haben recherchiert", zeigt sich die 39-Jährige dankbar. So stießen Ellis Eltern auf den Verein "Selbsthilfe Ichthyose e.V.", dem sie beitraten. Eine gute Entscheidung, wie sich zeigte. Einmal im Jahr treffen sich Betroffene und deren Familien. "Der Austausch tut gut, man kann sich gegenseitig wertvolle Tipps geben", sagt Ellis Mama. So kam sie auch an die mit dieser Krankheit vertraute Hautärztin in Ansbach.