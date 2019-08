Hubertusbrunnen präsentiert sich neu

Mit Lieblingsorten im Hauptsmoorwald tut sich Hubert Barth, der Leiter des Forstreviers Strullendorf der Bayerischen Staatsforsten, schwer, denn es sind einige mit Besonderheiten in dem über 1000 Hektar großen Waldgebiet im Osten von Bamberg. Einer davon aber dürfte - nicht nur wegen der Namensverwandtschaft - die Hubertusquelle südlich der Staatsstraße zwischen Bamberg und Geisfeld sein.

Da der Forstbeamte, der seit 1981 in Strullendorf wohnt und genau so lange für den einstigen fürstbischöflichen Wald zuständig ist, gegen Ende des Jahres in den Ruhestand geht, hat er als eine der letzten Arbeiten noch dafür gesorgt, dass die Brunnenstube saniert wurde und nun einige Monate nach dem 50-jährigen Bestehen der Fassung der Hubertusquelle vor dieser eine Informationstafel aufgestellt wurde.

Die Tafel weist auf die Geschichte und die Besonderheiten des Brunnens hin, zeigt den Aufbau der Gesteinsschichten und das Foto einer Gruppe des Bamberger Reit- und Fahrvereins, die nach der alljährlich im November stattfindenden Hubertusmesse an der Quelle vorbeireitet.

Dem Schutzheiligen gewidmet

Wie Barth und Stephan Keilholz, Forstbetriebsleiter Bamberg-Forchheim, erzählen, wurde die Hubertusquelle Anfang der 1960er Jahre beim Bau des Forstwegs entdeckt, gefasst und am 3. November 1968, dem Hubertustag, eingeweiht. Sie ist dem Schutzheiligen der Jäger und Schützen, dem heiligen Hubertus, gewidmet.

Die Quelle an dieser Stelle im Hauptsmoorwald ist Ausfluss der Geologie des Keupers, vor allem des 40 bis 50 Meter mächtigen Tonbandes des Feuerletten als Stauschicht. Das Relief des Feuerlettens ist nicht eben, sondern weist Kuppen und Mulden auf. Die Waldabteilung "Kessel" ist von einer solchen Eintiefung im Feuerletten geprägt. Auf dem Feuerletten lagern Dünensande, Sedimente von Flugsanden nach der letzten Eiszeit. Niederschlagswasser sickert durch die Dünensande, kann durch den Ton des Feuerletten nicht nach unten versickern und tritt dann sehr kalkarm an der Hubertusquelle wieder aus.

Das Wasser des Hubertusbrunnens wird regelmäßig von Waldbesuchern in Flaschen und Kanister abgefüllt. Insbesondere Aquarienfreunde, Tee- und Kaffeetrinker und sogar Schnapsbrenner schätzen das weiche Wasser der Hubertusquelle mit seinem pH-Wert von etwa 5,8. Dieser pH-Wert entspricht etwa dem von schadstofffreiem Niederschlagswasser. Im Wasser der Hubertusquelle sind insbesondere Eisenoxide gelöst, die aus den Dünensanden ausgewaschen werden und am Beckenboden des Brunnens einen rostbraunen Belag bilden. Nach der Trinkwasserverordnung wäre das saure Wasser nicht als Leitungswasser geeignet, da es Leitungsrohre korrodieren und so schädigen könnte.

Da das Wasser der Hubertusquelle nicht auf Krankheitserreger untersucht wird, muss zudem darauf hingewiesen werden, dass das Quellwasser kein Trinkwassser ist. Bei der Vorstellung der neuen Schautafel aber trank Keilholz ohne Bedenken einige größere Schluck Wasser aus der Quelle. Auch die Pferde des Reit- und Fahrvereins Bamberg zog es immer wieder zu dem erfrischenden Nass.

Bleibt es so trocken?

Forstbetriebsleiter Keilholz wies noch darauf hin, dass die anhaltende Trockenheit bewirke, dass bereits einige Quellen ganz versiegt seien. Wie es weitergehe, wenn es noch einige Wochen nicht regne, wage er sich nicht vorzustellen, denn das Trockenjahr 2018 sei von den Bäumen noch nicht verarbeitet worden und die Schäden daraus immens. So sei die Temperatur in Juni 3,6 Grad Celsius höher gewesen als das Jahr zuvor, führte er weiter aus.

Zum Schluss zählte Keilholz noch auf, dass der Denzleins-, Otto- und Lindigbrunnen kalkhaltig seien, der Pfarrer Ultsch Brunnen eisenhaltig und der Kammerstein-, Einsiedler-, Sandhof-,Hubertus-, Königlich Bayerischer Eisenbahnbrunnen und Bildbuche dagegen besonders kalkarm.

So verwundert es nicht, als Barth erzählte, dass 1856 vom Eisenbahnbrunnen eine 4,5 Kilometer lange Leitung bis in den Bamberger Hauptbahnhof gelegt worden war, damit die Dampfrösser der Eisenbahn kalkarmes Wasser für ihre Heizkessel bekämen.