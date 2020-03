Hollfeld: Vier Wähler geben den Ausschlag

Denkbar knapp endete die Stichwahl am Sonntagabend in Hollfeld. Am Ende lagen zwischen dem Sieger Hartmut Stern (Bürgerforum) und dem unterlegenen Thorsten Roß (WG Hollfeld-Land) gerade einmal sechs Stimmen. 1717 Wähler entschieden sich für Stern (50,09 Prozent), während bei Roß "nur" 1711 Frauen und Männer ihr Kreuzchen machten (49,91 Prozent). Das heißt: Hätte Roß nur vier der Stern-Wähler auf seine Seite ziehen können, wäre er der neue Bürgermeister geworden. So tritt nun Stern in die Fußstapfen seiner Bürgerforums-Kollegin Karin Barwisch, die Hollfeld seit 2002 geführt hat.

Roß im ersten Wahlgang vorne

Insgesamt hatten sich fünf Kandidaten um das Barwisch-Erbe bemüht. Im ersten Wahlgang waren Wolfgang Degen (CSU, 19,47 Prozent), Manfred Neumeister (UBV, 16,04 Prozent) und Hans-Peter Härtl (Freie Wähler, 7,58 Prozent) auf der Strecke geblieben. Hier hatte es für den 40-jährigen Industriemeister Roß mit 29,81 Prozent der Stimmen noch einen Tick besser ausgesehen als für den 47-jährigen Bauingenieur Stern, der auf 27,11 Prozent gekommen war.