Hollfeld kann Fasching!

Es traten die verschiedenen Garden der Hollfelder Faschingsgesellschaft mit Garde- und Schautänzen auf, auch das Damen- und Männerballett zeigte sein Können. Höhepunkt war einmal mehr der Auftritt des Tanzpaares Katharina Stern und Madlen Weishäubel sowie der beiden Nachwuchsbüttenrednerinnen Franziska Lauer uns Savannah Slider.

Die Kommunalpolitik nahmen Franz Schubert und Ruth Hümmer beim Kaffeeklatsch aufs Korn. Hier bekamen die Stadträte ihr Fett weg, die nach Meinung der beiden nicht in der Lage sind, die derzeit in Hollfeld herrschenden Problem zu bewältigen. Gebetsmühlenartig ließen Schubert/Hümmer die Vorschläge von der Verwaltung wie Gebührenerhöhung für die Musikschule, Erhöhung der Friedhofsgebühren, Schließung des Hallenbades, Erhöhung der Kindergartengebühren Revue passieren. Die bange Frage: Verliert Hollfeld am Ende umgesetzt und man verliert eigentlich seine Stellung als Mittelzentrum?

Als Gäste waren in altbewährter Weise die "Mohrenwäscher" aus Bayreuth sowie Abordnungen des Patenvereins "Schwarz Weiß", ebenfalls aus Bayreuth, die Bayreuther Hexen und die Parkettfeger aus Mainleus sowie die Abordnungen des Pegnitzer Faschingsvereins anwesend. Eine der Garden der Hollfelder Faschingsgesllschaft besonders hervor zu heben, wäre ungerecht. Alle - von der Minigarde über die Jugendgarde, Prinzengarde bis hin zu den Schautänzen der Prinzengarde des Damen- und Männerballetts - stellten ihr tänzerisches Können unter Beweis und erhielten tosenden Beifall.

An dieser Stelle gilt den Trainer und der Jugendabteilung der HFGH Hollfeld besonderer Dank und Anerkennung. Nicht nur im Tanz, sondern auch bei den Büttenreden konnte die HFG auf talentierten Nachwuchs zurückgreifen. So haben die beiden Büttenrednerinnen Savannah Slider (die heuer im BR auftritt) und Franziska Lauer ihr sprachliches Talent unter Beweis gestellt und lasen dem Elferrat bezüglich der Prunksitzung die Leviten. Savannah zeigte dem Hollfelder Publikum auch ihren Soloauftritt, in dem sie ihre Problem mit ihrer Mutter aufzeigte, die aus ihr ein Gardemädchen machen wollte. Doch letztlich setzte sich die Tochter, die nur ihren Büttenauftritt im Kopf hatte, durch.

Ein weiterer Stargaste war Wolfgang Düringer, bekannt aus dem Bayerischen Fernsehen. Zusammenfassend sei festzustellen, das sich Hollfeld als Faschingshochburg eindeutig bewiesen hat.