Bamberg vor 19 Stunden

Wirtschaft

Hohe Preise und Wohnungsnot: Interview mit dem Obermeister der Bamberger Bauninnung

In Zeiten von Wohnungsnot und Immobilien-Boom steht das Baugewerbe häufig als Preistreiber in der Kritik. Im Interview nimmt Hubert Reinfelder als Obermeister der Bamberger Bauinnung die heimischen Betriebe in Schutz.