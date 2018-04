Hoffnung für ein Geisterkaufhaus: Atrium in Bamberg soll wiederbelebt werden

Überraschender Eigentümerwechsel in der Bamberger Innenstadt: Die Eyemaxx Real Estate GmbH, ein unter anderem in Aschaffenburg ansässiger Projektentwickler, hat am Dienstag die Handelsimmobilie Atrium gekauft. Ein großer Teil der ehemaligen 17.500 Quadratmeter großen Handelsimmobilie stand seit Jahren leer.



Pressemitteilungen zufolge plant Eyemaxx die umfassende Neugestaltung des Komplexes mit einem Gesamtprojektvolumen von 50 Millionen Euro. Dabei sollen das Kino und das Parkhaus erhalten bleiben. Im Rahmen des Umbaus der Gebäudesubstanz sollen in den oberen Geschossen bis zum Jahr 2020 zusätzlich ein Hotel mit 150 Zimmern sowie ein so genanntes Boardinghaus mit 50 Appartements entstehen. Im Erdgeschoss will Eyemaxx Einzelhändler und Gastronomen ansiedeln.



Der Projektentwickler hofft durch die neue Nutzung jährlich drei Millionen Euro Miete erzielen zu können. Verkäuferin war eine niederländische Gesellschaft des Finanzinvestors Cerberus Global Investments, vertreten durch die Corpus Sireo Real Estate GmbH.



Der Niedergang des Atriums als Handelszentrum begann bereits im vergangenen Jahrzehnt. 2010 hatten sich erste Hoffnungen auf eine Revitalisierung durch die Insolvenz der Eigentümergesellschaft Heddon Fonds zerschlagen.