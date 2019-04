Hoch zu Ross zum Senftenberg

Bei strahlendem Sonnenschein startete unter den Klängen der Gunzendorfer Blaskapelle mit ihrem Dirigenten Berthold Brütting der traditionelle Zug mit Reitern und Fußgruppen zur Georgi-Kapelle auf den Senftenberg. Voran marschierten die Ministranten mit Fahnen und Kreuz.

Ihnen folgte der Gesangverein Gunzendorf mit Fahnenabteilung und die Frauen des Obst-und Gartenbauvereins und die Mitglieder des FSG-DJK Sportvereins. Dann kam die stattliche Zahl der Ministranten mit Pfarrer Christian Kaiser aus Tiefenpölz, der hoch zu Ross mitritt. Die Feuerwehren aus Gunzendorf, Frankendorf, Stackendorf, Tiefenhöchstadt, der Soldaten- und Reservistenverein und auch der St. Josefsverein hatten Fahnenabordnungen entsandt.

Zu Fuß beteiligten sich Buttenheims Bürgermeister Michael Karmann, seine Kollegen und Gemeinderäte. Mit Liedern und Gebeten für den Weltfrieden erreichten alle den Hügel. Den Gottesdienst hielt Pfarrer Kaiser in der 351 Jahre alten Kirche innen am Volksaltar. Da sie aber nicht alle Gläubigen fassen konnte, wurde er auch über Lautsprecher nach außen übertragen. Die Singgemeinschaft Gunzendorf umrahmte den Festgottesdienst mit mehreren würdigen Beiträgen. Ihr Dirigent Berhard Stadter spielte auch die Orgel.

Kaiser dankte anfangs allen Helfern und zeigte sich erfreut über die vielen Besucher. In seiner Predigt sprach er kirchliche Probleme an. Wie der hl. Georg müssen wir uns tapfer gegen diese stellen, fuhr er fort. Dabei ging er ein auf den Priestermangel, die Finanzskandale und die Missbrauchsfälle in der Kirche. Einige Schwierigkeiten seien schon offen angegangen worden, so der Geistliche. Die Finanzen etwa habe man durch Transparenz und Kontrollgremien, die teils auch durch außerkirchliche Fachkräfte besetzt seien, in den Griff bekommen. Den Missbrauchsopfern müsse nach seiner Aussage Gehör geschenkt werden. Er forderte aber auch: "Alle Priester dürfen nicht unter Generalverdacht gestellt werden, die Schuldigen jedoch sind zur Rechenschaft zu ziehen."

Für seine Amtskollegen bezweifelte er den Erfolg der Strukturreform. Sie bringe keine Lösung für den Priestermangel. Kaiser forderte, das Berufsbild des Priesters attraktiver zu machen. Zum Schluss empfahl er: "Legen wir die Probleme in die Hände des Heiligen Georg und bitten ihn um seine Hilfe." Hoffentlich hilft der auch den hunderten von Marienkäfern, die über die Wände und Fenster krabbelten und flogen.

Nach dem Gottesdienst spendete Kaiser den Segen, indem er von Pferd zu Pferd ging und Ross und Reiter einzeln mit Weihwasser besprengte. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Manuela Fleischmann übergab an Jacqueline Fuchs eine Urkunde für 10-jährige und an Barbara Schwengler-Molitor aus Kotzendorf für 15-jährige Teilnahme. Diese hatte vor drei Wochen ihren Sohn Jonas durch Kaiserschnitt entbunden, trotzdem aber am Georgiritt hoch zu Ross teilgenommen, eben eine Liebhaberin des Georgiritts. Zu Pferd begleitet wurde sie von ihrem Vater Fritz und Eva-Maria Konrad aus Königsfeld.

Insgesamt nahmen dieses Jahr 42 Reiterinnen und Reiter teil, einige weniger als letztes Jahr, wahrscheinlich wegen des gleichzeitigen Georgiritts in Effeltrich, wie Fleischmann vermutete. Mit Freude waren wieder gekommen Arnold Harmann mit seiner Frau und den Enkelkinder auf Ponys und Pferden aus Lohndorf und Annalena Krebs aus Pautzfeld mit ihrer schwarzen Elektra, dem elfjährigen sächsisch-thüringischen schwerem Warmblut. Aus dem 60 Kilometer entfernten Priesendorf kam die ganze Familie Grasser. Vater Harald saß auf dem vierjährigen jütländischen Kaltblüter Albert, der Neffe auf dem dreieinhalb-jährigen Schorsch und die sechsjährige Paula freute sich auf dem Rücken des zehnjährigen Esels Donna.

Ein Teil der Teilnehmer blieb auf dem nahen Bierkeller, die anderen aber zogen mit Marschmusik froh und beglückt vom Senftenberg hinab und verbrachten in Gunzendorf und Umgebung bei strahlender Sonne noch einige schöne Stunden des Ostermontags.