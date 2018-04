Hirschaider spendet Geburtstagsgeschenke

Franz Amann aus Hirschaid hat zu seinem 80. Geburtstag 5100 Euro an wohltätige Organisationen gespendet. Die Summe setzte sich zusammen aus Spenden der Gäste seiner Geburtstagsfeier und dem Geld, dass er selbst obendrauf legte. Der 80-Jährige engagiert sich seit vielen Jahren beim Bund Naturschutz Hirschaid und anderen Vereinen. Bei seiner Feier waren Vertreter der Empfängerorganisationen zu Gast und informierten über ihre Arbeit. Jeder Anwesende konnte selbst festlegen, an welches Projekt seine Spende gehen sollte. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Bamberg, vertreten durch Silvia Walter, wurde mit 1130 Euro bedacht. Für den Landesbund für Vogel- und Artenschutz (LBV) Bamberg nahm dessen Vorstand Martin Wölker 1630 Euro entgegen. An den Treffpunkt "Menschen in Not" Bamberg gehen 2340 Euro, die Einrichtungsleiter Peter Klein entgegennahm. Amann freute sich sehr über die gesammelten Spenden und hofft "dies mit 85 wiederholen zu können".