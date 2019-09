Hirschaid: Zigarettenautomat mit Gewalt von Wand geklaut - wer hat etwas gesehen?

In Hirschaid im Landkreis Bamberg haben bislang Unbekannte einen Zigarettenautomaten gestohlen. Dieser befand sich laut Polizei an einer Wand im Bereich des Georg-Kügel-Rings. Der Diebstahl soll sich im Zeitraum vom 4. bis 9. September ereignet haben. Der Automatenaufsteller hat den Verlust allerdings erst in der vergangenen Woche festgestellt, wie die Polizei am Montag (23.09.2019) berichtet.

Mit Gewalt entwendeten die bislang unbekannten Täter den Zigarettenautomaten von der Wand. Möglicherweise, so die Polizei, benutzten sie für den Transport ein Auto. Der Automat wurde bisher nicht gefunden. Bereits im Juli dieses Jahres wurden mehrere Tatverdächtige einer Serie von "Komplettentwendungen von Zigarettenautomaten" ermittelt. Die Tatverdächtigen sitzen derzeit auch noch im Gefängnis, was auf Zeugenhinweise im Sommer zurückzuführen ist.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen für den aktuellen Fall von Anfang September. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.