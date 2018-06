Drei dominante Farben





Im Glanz des soeben errungenen 2:1-Sieges der deutschen Fußballnation über Schweden schien Samstagabend auch Hirschaid wie frisch poliert. Und die Augen trogen nicht: Tatsächlich strahlte der Ortskern mit den siegestaumelnden Fußballfans um die Wette, weil ihn zehn Studenten der Coburger Fachhochschule unter Leitung von Diplomingenieur Michael Müller kunst- und fachgerecht illuminiert hatten.Eine Woche lang, bis zu 20 Stunden am Tag, haben die Hochschüler dafür Zeit und Geduld investiert, um 150 neue Lichtpunkte zu setzen. Die nötige Technik stand reichlich zur Verfügung, schließlich werden solche Lichtevents seit dem Jahr 2005 durchgeführt, in mittlerweile 45 Ortschaften.Immer aufs Neue würden dabei die Qualitäten der oberfränkischen Städte und Gemeinden in Szene gesetzt, freute sich die Vorsitzende des Vereins "Oberfranken Offensiv", Melanie Huml CSU ). Die Staatsministerin ist Schirmherrin auch von "Hirschaid leuchtet". Sie kam zu vorgerückter Stunde, um der Marktgemeinde zu der Lichtinstallation zu gratulieren und zu animieren: Es lohne sich zur Steigerung der Lebensqualität und Erhöhung der Attraktivität, Lichtmasterpläne und langfristige Beleuchtungskonzepte zu verwirklichen. Der Bereich um das Rathaus und die St.-Vitus-Kirche böte optimale Voraussetzungen für eine ansprechende Illumination, sagte Huml.Und Bürgermeister Klaus Homann (CSU) schätzte sich glücklich, dass sein Wunsch endlich in Erfüllung gegangen ist: Kurz, nachdem das Gerüst der Pfarrkirche abgebaut worden ist, erstrahlt das Gotteshaus wie nie zuvor! Homanns Dank galt der Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv e. V., den beteiligten Studenten, der Fachhochschule Coburg und dem Coburger Designforum für das Engagement.Experimentiert wurde im wesentlichen mit drei Lichtfarben: neutral, kalt- und warmweiß. Und nur ein paar Bäume an der Kirche sowie im Rathaus-Park werden grün angestrahlt. Mithin hat sich Hirschaids Ortskern nicht ein ein kleines Las Vegas verwandelt, vielmehr wurden die architektonischen Besonderheiten durch ein geniales Konzept in Lichtkontraste getaucht: warmes Licht an den Hausecken zum Beispiel des Pfarrhauses und kaltes für die Fläche dazwischen. Und ein Strahler setzt des Nachts die gerade voll erblühte weiße Hortensie des Vorgartens in Szene - geradezu traumhaft.Fast spektakulär wird ein nächtlicher Bummel durch den Park zwischen Rathaus und Bahnlinie. Da wurden so viele Lichtakzente gesetzt, dass die herkömmliche Wegbeleuchtung abgeschaltet werden konnte oder besser: musste! Und es lohnt sich, die fußläufige Umrundung des Teiches mit Blick auf die Spiegelungen: ein Hauch von Zauberwald (mit überraschender Wohnzimmerleuchte). Diplom-Ingenieur Michael Müller, der die zehn Studierenden der Innenarchitektur angeleitet hatte, erklärte den zahlreichen Teilnehmern der Eröffnungsveranstaltung, worauf es bei einem neuzeitlichen Beleuchtungskonzept ankommt: Durch Verwendung von LED-Elementen, Leuchtstoffröhren oder Strom sparenden Strahlern das Schöne betonen und das weniger Schöne ausblenden. Das Auge auf das Objekt lenken und nicht auf die Leuchte. Der kunterbunte Spielgeräteturm wird illuminiert ist, die fragwürdige Plastik auf der Rathauswiese aber verschwindet im Dunkel.Unter Einsatz von weniger als 100 Watt kommt jetzt die Ostfassade der Kirche bis hinauf zum vergoldeten Turmknauf voll zu Geltung und sogar der Gehweg wird durch die Reflexion von der Fassade noch verkehrssicher ausgeleuchtet. Bei der herkömmlichen Anstrahlung, etwa von einem gegenüber liegenden Hausdach her, müsste man wohl 750 Watt einsetzen, gab Müller zu bedenken. Zuviel der Leuchtkraft gehe dabei durch Luftfeuchtigkeit und Staubpartikel verloren.Noch bis zum 1. Juli bleibt die Illumination von Kirche, Pfarrhaus, alter Schule, Rathaus und Park den Hirschaidern und ihren Gäste erhalten: ein fürwahr empfehlenswerter nächtlicher Bummel - wenn Hirschaid schon mal leuchtet!Weitere geführte Rundgänge unter Leitung von Diplom-Ingenieur Michael Müller finden am Dienstag, 26. Juni, und Donnerstag 28. Juni, statt. Treffpunkt ist jeweils um 22 Uhr am Rathaus.