Mit einer mutmaßlichen Waffe und Drohungen versuchte eine Frau am Freitagnachmittag einen Rentner am Kanal bei Hirschaid auszurauben. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Dies teilt die Polizei am Montag mit.

Gegen 14.20 Uhr lief der rüstige Senior zu Fuß auf dem Kanaldamm zwischen Hirschaid und Strullendorf, als von hinten eine Frau mit einem Fahrrad an ihn heranfuhr. Sie forderte ihn auf, seinen Geldbeutel auszuhändigen und erweckte dabei mit einer in der Jacke verborgenen Hand den Anschein, eine Waffe mitzuführen. Als er sich weigerte, die Börse herauszugeben, wiederholte die Täterin ihre Forderungen mehrmals. Erst als der Senior sein Mobiltelefon hervorholte, um die Polizei zu rufen, flüchtete die Frau mit ihrem Fahrrad in Richtung Hirschaid.