Hirschaid im Baustellenmodus

Die Arbeiten sind im Zeitplan, sagen die Planer von der Autobahndirektion Bayreuth, unter deren Federführung die Brücke saniert wird. "Nach der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der Brücke beginnt unser Straßenbau, geplant ab dem 22. Oktober", sagt Michael Dotterweich, Tiefbauer am Landratsamt. "Hier werden die Fahrbahnanschlüsse direkt an die Brücke erneuert, anschließend die Einfahrten und Einmündungen zu den Autobahnanschlussästen." Das werde laut Michael Dotterweich rund vier Wochen dauern. "Danach beschränken sich heuer die Straßenbauarbeiten in Richtung Seigendorf."

Staus hat es laut Bürgermeister Klaus Homann (CSU) bisher kaum gegeben.

