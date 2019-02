Der fünfte Faschingszug in Hallstadt wird als ein komplett anderer in die städtischen Annalen eingehen. Weil eben nichts so ist, wie es zuvor war. Der Grund dafür liegt, so Manuel Reitberger, Vorsitzender des 1. Hallstadter Faschingsvereins in der Baustelle am Marktplatz. Dort war bisher immer das Finale und die große Party. Ein Finale mit den Wägen und Gruppen gibt es heuer nicht und gefeiert wird auf dem Areal beim Sportplatz. Dorthin führt die Strecke, auf die sich die Narrenparadedie ab 14 Uhr und zuerst in die Landsknechtstraße begibt. Zwischen 13 und 15 Uhr empfiehlt Reitberger Faschingsmuffeln, Hallstadt zu umfahren, wegen der Sperrungen und weiteren Behinderungen.

