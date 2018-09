Heroldhaus wird wohl für fünf Jahre zur Moschee

Es war im Mai, als die Nachricht von einer möglichen Moschee im Haingebiet zu heftigen Diskussionen in Bamberg führte. Der Widerstand gegen die neue Nutzung für die unter Platzmangel leidende islamisch-arabische Gemeinde kam nicht nur von einzelnen Bürgern, die im Rathaus ihre Ängste artikulierten. Auch die Bamberger Stadtspitze schien wenig begeistert, dass der Streit um eine Hotelnutzung für das mehrstöckige Gebäude von einer Moschee-Debatte überlagert wurde.

Nach dem Ende der Sommerpause scheint sich zumindest in einem Punkt Klarheit zu ergeben: "Die bisherigen Büroräume im Erdgeschoss des Gebäudes in der Schützenstraße sollen zu einem Islamischen Kulturzentrum für religiöse und nicht religiöse Veranstaltungen umgenutzt und teilweise umgebaut werden. "

Dies erklärt die Stadt Bamberg mit Blick auf die Bausenatssitzung am kommenden Mittwoch. Mit der positiven Empfehlung durch die Stadtverwaltung besteht hohe Aussicht, dass das Gremium der Nutzungsänderung zustimmt. "Wir sind offen, um die Religionsfreiheit zu sichern", kommentiert Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) die Entscheidung. Sie beruht auch auf der Baunutzungsverordnung, die eine Moschee, ebenso wie eine Kirche, in einem allgemeinen Wohngebiet als zulässig einstuft.

Freilich ist damit keine langfristige Entscheidung getroffen, wie es mit dem Gebäude mit fünf Wohngeschossen weitergeht. Stadt und Eigentümer sind in insgesamt vier Gerichtsverfahren miteinander verstrickt. Eines davon ist ein Berufsverfahren am Verwaltungsgerichtshof München, in dem es um die langfristig geplante künftige Hotelnutzung geht. Was das Ganze mit Studentenappartements und mit einem Minarettsymbol zu tun hat, das am oberen Ende des Treppenturms angebracht werden könnte, lesen Sie in Kürze im Premiumbereich von infranken.de.