Helfende Hände entlasten: Wie Stadt und Landkreis Angehörige unterstützen wollen

Rosemarie Grübert stützt ihren 80 Jahre alten Vater und bringt ihn zum Sofa in der Küche des Elternhauses in einem 250-Seelen-Dorf im Landkreis. Sie schenkt ihm ein Glas Wasser ein, bittet ihn, zu trinken. Das tue er zu selten. Der Vater leidet an der Nervenkrankheit Polyneuropathie, die mit Muskelschwäche einhergeht. Deshalb kann er selbst nur an die Wand gelehnt und mithilfe von zwei Krücken stehen. Die Mutter hat Schmerzen in den Gelenken. Auch sie ist auf Hilfe angewiesen. Der Vater lächelt seine Tochter an und sagt: "Ein Glück, dass wir dich haben! Sonst wären wir verloren."

Finanzielle Entlastung gewünscht

Grübert arbeitet in Teilzeit, "denn bei diesem Pflegegeld geht's nicht ohne Beruf. Dabei würden die für einen Heimplatz das Dreifache zahlen." Sie wünscht sich mehr finanzielle Unterstützung, denn Pflege sei ein Vollzeitjob. Doch sie arbeitet nach dem morgendlichen Besuch bei den Eltern von 12 bis 16 Uhr in Bamberg. In dieser Zeit hilft ihr Bruder den Eltern, der in Nachtschicht arbeitet. Nach der Arbeit ist sie wieder dort, vor 19.30 Uhr kommt sie selten nach Hause. Und da geht es weiter: Der Hund will ausgeführt, die Kinder zu Bett gebracht werden. "Um meine pflegebedürftige Schwiegermutter kümmere ich mich auch noch ab und zu", erzählt Grübert.

Zu den täglichen Pflegeaufgaben bei ihren Eltern kommen Einkäufe, schriftliche Erledigungen, Behördengänge sowie Fahrten zu Ärzten und Kliniken, teilweise bis Erlangen. Grüberts Mutter muss einmal wöchentlich zur Lymphdrainage, ihr Vater mindestens ebenso häufig zu Spezialisten. "Für diese Fahrten bekomme ich nicht einmal Benzingeld", klagt Grübert. Zwar würden die Kassen Taxifahrten bezahlen, "aber waren sie schon mal in der Uniklinik? Wie sollen die da alleine zurecht kommen?" Am Wochenende geht sie oft mit ihren Eltern in ein Café, damit diese zumindest etwas Sozialleben erfahren. "Es gibt auch schöne Zeiten", sagt sie. Etwa, wenn ihre Kinder mit dabei sind, drei Generationen unter einem Dach. Als sie das erzählt, grinst auch ihr Vater breit: "Da ist endlich mal was los im Haus", sagt er.

Zeit für sich selbst fehlt

Was Grübert vor allem fehlt, ist Zeit für sich selbst: Seit 15 Jahren war sie nicht mehr ohne ihre Eltern im Urlaub. Ihre Ärztin rät zur Kur, "aber wann soll ich das machen?" Noch bis zum November half eine Tagespflegerin einmal pro Woche aus. Doch dann hat die Pflegerin gekündigt, und das Rote Kreuz fand erst Monate später Ersatz. Der Fachkräftemangel ist bereits deutlich zu spüren, besonders auf dem Land.

Etwas Abhilfe schafft der Stammtisch für pflegende Angehörige, wo Grübert sich mit anderen Betroffenen austauschen, die körperliche und psychische Belastung ein Stück weit loswerden kann. Pflegende Angehörige leiden Krankenkassen-Studien zufolge viel häufiger an psychischen Belastungen, depressiven Perioden sowie Muskel- und Knochenerkrankungen. Und Grübert ist kein Einzelfall: 2,5 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig, 70 Prozent davon werden von Partnern, Verwandten und Freunden gepflegt - das sind 1,75 Millionen Personen. Und es werden mehr: "Der demografische Wandel wird in mehrerlei Hinsicht dafür sorgen, dass es sowohl mehr Pflegebedürftige als auch weniger pflegende Angehörige geben wird", meint Wolfgang Budde, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der älteren Bürger Bambergs (Arge).

Problem verschärft sich

Die Stadt Bamberg rechnet damit, dass bis zum Jahr 2025 fünf neue Pflegeeinrichtungen mit jeweils 80 Plätzen gebraucht werden - den Landkreis nicht mitgerechnet. Allerdings stehen schon heute wegen des Fachkräftemangels in der Altenpflege Zimmer leer, während die Wartelisten der Seniorenheime länger werden.

Auch die Zahl der pflegenden Angehörigen wird wohl sinken: "Meine Kinder studieren in Stuttgart, Frankfurt und Hamburg - da pflegt mich mal keiner." Weil es wohl nicht nur Budde so gehen wird, arbeitet die Stadt Bamberg an einem Stadtteil-Projekt, das im November in der Wunderburg in die Pilotphase gestartet ist. Ziel ist es, flexible Nachbarschaftshilfe für Pflegebedürftige zu organisieren, ein Netzwerk zu schaffen, "damit auch einmal spontan jemand einspringen kann. Pflegende Angehörige brauchen flexiblere Hilfen", sagt Budde.

In regelmäßigen Treffen wird in der Wunderburg zudem daran gearbeitet, dass der Stadtteil möglichst seniorengerecht gestaltet wird, etwa barrierefrei. Mit der Uni Bamberg und dem Basis-Institut wird das Projekt wissenschaftlich begleitet und soll dann auch in den anderen Vierteln eingeführt werden.

Im Landkreis gibt es bereits organisierte Nachbarschaftshilfen für ältere Menschen, unter anderem in Burgebrach, Hallstadt-Dörfleins, Priesendorf und Rattelsdorf. Laut der Bevölkerungsprognose des Landratsamts wird die Zahl der unter 18-Jährigen bis 2033 um 21 Prozent zurückgehen, während sich die Zahl der über 80-Jährigen mehr als verdoppeln wird. Da es für so viele Menschen nicht genügend Heimplätze geben wird, sind bereits im Jahr 2017 109 Maßnahmen für ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept verabschiedet worden. Darunter fallen auch die Nachbarschaftshilfen.

Grüberts Vater würde eine flexible Hilfe vor Ort gut gefallen, denn in eine Pflegeeinrichtung will er nicht. "Meine Freunde, die im Heim wohnen, weinen, wenn sie davon erzählen", sagt er. Wenn es die Zeit seines Sohnes und seiner Tochter erlaubt, fährt er mit ihnen in ein Waldstück in der Nähe, sein ehemaliges Jagdrevier, und beobachtet das Wildleben mit dem Fernglas.

Im gemeinsamen Urlaub fährt er gerne in die Chiemgauer Alpen. Dort hat er vor 20 Jahren, als es mit der Polyneuropathie losging, bei einer Kur eine Freundschaft geschlossen. "Ein bisschen möchte ich noch leben. Und noch einmal die Chiemgauer Alpen sehen", sagt der Senior zum Abschied.