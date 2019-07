Heidi kam bis Wildensorg

Die Chapeau-Claque-Theatergruppe ist ähnlich gut drauf wie das TiG-Theater. Mit jeder neuen Produktion setzt man neue Maßstäbe. Am vergangenen Samstag hatte vor der Kulisse der Ziegenweide der Familie Lips in Wildensorg das Kindertheaterstück Heidi nach Johanna Spyri in der Bühnenfassung von Andreas Ulich und in der Regie von Nadine Panjas Premiere.

Und wer sich bei um die 35 Grad Sommerhitze auf die Alm oberhalb der Wildensorger Gemarkung "Die Bergner" in die Berge traute, der musste nicht in der Sonne schmoren und durfte als ein glücklicherer Mensch von dannen ziehen. Für ihr kleines und großes Publikum hatte die Chapeau-Claque-Truppe ein Sonnenschutzdach über den Zuschauerplätzen montiert und die kleine Schauspielgruppe - Maria Albu, Jennifer Aigner Anderson, Astrid Haas und Valentin Kärner - zeigte sich erstaunlich hitzebeständig.

Spielfreudig und anregend

Vor dem Bühnenbild von Jens Hübner, das kann man wie ein Bilderbuch aufblättern, und in den Kostümen von Nikola Voit brachten die vier Darsteller die bedeutendsten Episoden aus dem Schweizer Kinderbuchklassiker Heidi von Johanna Spyri so spielfreudig, erfrischend und anregend auf die Bühne, dass man sich kinder- und federleicht wie Heidi und der Geißen-Peter fühlen mochte. "Ich stelle mir vor, ich bin ein Berg und schau groß und ernst in die Welt hinab", ruft der Geißen-Peter glücklich und stolz von seiner Alm ins Tal und lässt den anfänglich etwas mürrisch wirkenden Großvater, den "Alpöhi" nur ein wenig genervt abwinken.

Dann aber kommt das Waisenkind Heidi auf die Alpe und singt das schönste Abendrot mit süßer Mädchenstimme in den dunklen Milchkrug so zart und lieb hinein, dass es sogar darin leuchtend hell wird. Dem Alpöhi huscht ein lausbubenhaftes Lächeln übers Gesicht und dem Publikum wird klar: Glanz und Freude kommen in die armseligste Hütte, wenn nur eine Heidi darin wohnt.

Aber, kein Paradies, keine Idylle ohne Bedrohung. Gerade als die pfiffige Heidi dem Geißen-Peter sein letztes Hirtengeheimnis entlocken will, kommt die Tante Dete daher und eröffnet dem Sonnenschein von der Alpe, dass es in der fremden Stadt ein Mädchen namens Klara gibt, das krank ist und aufmunternde Gesellschaft nötig hat. Versteht sich, dass Heidi, die die Herzen von Alpöhi und Geißen-Peter im Sturm erobert hat, auch bei Klara die erste Wahl ist. Das Selbstbewusstsein des Stadtmädchens richtet Heidi im Nu auf, sie wendet sich Klara zu und nicht etwa einem Handy, wie der Rest der Familie Sesemann. Zuwendung und Zuneigung, die Medizin hilft. Und Klara steht von Heidi ermutigt aus dem Rollstuhl auf und darf wenig später fühlen, wie es ist, wenn man sich auf der Alpe des Geißen-Peter vorstellt: "Ich bin ein Berg und schaue groß und ernst in die Welt hinab."

Ziegen und Schmetterlinge

Das ist alles so feinsinnig und liebevoll-ernsthaft ins Bild gehoben und von den Schauspielern so natürlich heiter und gelassen ins Werk gesetzt, dass man nach einer guten Stunde Spielzeit aus allen Wolken fällt, weil's schon wieder vorbei sein soll.

Aber keine Sorge, es gibt noch einen kleinen Nachschlag: Auf der Ziegenweide neben der Bühne stehen echte Ziegen und die naturbelassenen Wiesen in der Nachbarschaft sind eine köstliche Schmetterlingsweide. Welches Kind aber mag nicht das Lied vom "Schmetterling, dem kleinen Ding ..."? - Müssen die Erwachsenen halt doch ab und an wieder Kind werden dürfen, damit sie unverbildet fühlen können, was wirklich wichtig ist für die Zukunft der Kinder und Kindeskinder.

Weitere Vorstellungen der Chapeau-Claque-Sommerproduktion 2019, die ein Erlebnis für Theaterfreunde ab dem vierten Lebensjahr ist, sind am 7., 13., 14. und 28. Juli angesetzt. Und dann wieder am 4., 8., 11., 15., 17., 22. und 25. August sowie am 5. und am 8. September. Beginn ist normalerweise um 15 Uhr, nur am 8. August geht's erst um 16 Uhr los und am 15. August erst um 17 Uhr. Am 22. August gibt es um 14 und um 17 Uhr zwei Vorstellungen. Und die Vorstellung am 5. September beginnt erst um 17 Uhr.

Vorstellungen für Schulen und Kindergärten können vom 1. Juli bis zum 24. Juli gebucht werden. Buchung unter Telefon 0951/9686673 erwünscht oder unter buchung@kindertheater-bamberg.de

Der Vorverkauf erfolgt bei BVD, Buchhandlung Collibri und Spielwaren-Gigant im Ertl-Zentrum.

Der Spielort oberhalb "Die Bergner" in Bamberg-Wildensorg ist mit dem Bus erreichbar.